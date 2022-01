Carlos Baute posa por primera vez con su familia al completo tras reconciliarse con su hijo José Daniel

Fue en el año 2013 cuando Carlos Baute reconoció a José Daniel Arellán como hijo legítimo después de que en 2009 el joven de 32 años le interpusiese una demanda de paternidad. Sin embargo, no fue hasta este pasado verano que el cantante venezolano tomó la decisión de reconciliarse con él.

Un largo camino protagonizado por complicados procesos legales y malentendidos que vieron su fin en junio de 2021, tal y como el artista nos hizo testigos al compartir una foto con el que, con 15 años, estrenara su etiqueta de padre.

''Les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo'', son las palabras que acompañan al tierno selfie de padre e hijo en el que se puede apreciar su indiscutible parecido.

Ahora, Baute ha posado en familia por primera vez en una entrevista en exclusiva a la revista '¡HOLA!' donde, orgulloso, ha presentado a su primogénito. Una postal familiar en la que aparecen José Daniel, fruto de la relación que tuvo en su adolescencia con Náyera Arellán, su mujer, Astrid Klisans, y los tres hijos que comparte con esta última: Markuss, Liene y Álisse, de 5, 4 y 2 años respectivamente.

"Os presento con mucho orgullo a mi familia", manifesta el de Caracas, que asegura que "esta no es una historia con un final feliz, nuestra historia comienza, es una serie que empieza a rodarse".

''Ha habido momentos tristes, pero de nada sirve recordarlos ahora cuando tenemos tanta ilusión por delante'', explica el intérprete de 'Colgando en tus manos' al medio mencionado.

En cuanto a cómo fue el primer paso hacia la reconciliación entre padre e hijo, José comenta: ''Me llamó por teléfono y me dijo que quería quedar conmigo. En principio, quedé en 'shock', la verdad, no me lo esperaba, pero a la vez sentí que el momento había llegado''.

Unas palabras a las que se ha sumado su orgulloso padre para añadir: ''Nuestro encuentro fue el 20 de junio del 2020 en casa de un amigo mío en Jaén. Fue súper emocionante, nos abrazamos primero, hubo mucha conexión, cariño, verdad y respeto. Luego, lágrimas de emoción''.

''La relación con José Daniel es ahora como debió haber sido siempre, padre e hijo, muy cercana (...) Me da pena haberme perdido con él momentos que estoy viviendo con mis hijos pequeños. Es la parte por la que le pido perdón'', lamenta el cantante.

