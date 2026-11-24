Días después de inaugurar el Rastrillo solidario de Nuevo Futuro junto a su hija la infanta Elena, la reina Sofía ha retomado sus compromisos institucionales en otra de sus citas ineludibles año tras año: la entrega de los premios BMW de Pintura, han celebrado su 41ª edición en un escenario de lujo como el Teatro Real de Madrid, y a los que la Emérita, firme en su apoyo a la cultura, asistía siempre acompañada por su hermana Irene de Grecia.

Y aunque en 2025 la princesa griega ya no pudo asistir a este certamen de arte contemporáneo debido a que su salud, ya muy delicada, la mantenía alejada de la vida pública, al ser la primera entrega de los galardones -a los que sigue un concierto benéfico de música clásica- tras su fallecimiento el pasado 13 de enero a los 83 años, la madre del Rey Felipe VI ha querido hacer un guiño especial a la que fuera su fiel escudera y compañera inseparable de vida.

La Reina Sofía durante el evento | Europa Press

Lo ha hecho con un look sofisticado con el que ha derrochado elegancia, protagonizado por un precioso abrigo de fiesta vintage en color negro de la firma Escada, confeccionado en tweed de lana virgen y cuajado de pequeñas lentejuelas brillantes con ribetes desflecados en la parte frontal, que ya lució en el funeral de Estado de la Reina Isabel II de Inglaterra en septiembre de 2022. En cuanto a las joyas, Doña Sofía ha escogido unos impresionantes pendientes de perlas japonesas, y un broche con forma de flor en la solapa que le vimos por última vez hace unos días, cuando recogió en nombre de su hermana Irene de Grecia la Gran Cruz al Mérito Humanitario a título póstumo en el Palacio de la Zarzuela.

La Reina Emérita no ha sido la única personalidad que ha apoyado con su presencia los premios BMW de Pintura, ya que por el Teatro Real también han desfilado entre otros Alejandra Martos -que ha reaparecido tras el susto de salud que sufrió su padre, Raphael, minutos antes de su concierto en A Coruña el sábado-; Carmen Lomana; la princesa Nora de Liechtenstein; Patricia Cerezo y su marido, Kiko Gámez; Anne Igartiburu; o Ainhoa Arteta y su hija Sarah Croft.