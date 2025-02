Ágatha Ruiz de la Prada, en el mismo evento que Carmen Lomana, sale corriendo al preguntarle por su exnovio

No son buenos momentos para Ágatha Ruiz de la Prada, al menos a nivel sentimental. Aunque trabajo no le falta a la diseñadora, hemos podido saber que hace unos días rompió definitivamente su relación con José Manuel Díaz-Patón. Y que su enfrentamiento con Carmen Lomana, a pesar de que parecía que habían enterrado el hacha de guerra, sigue latente.

Ágatha ha reaparecido en la fiesta que la revista Fearless ha celebrado su 5º aniversario, con una fiesta temática de los años 20 que no se ha querido perder la diseñadora, aunque tampoco su enemiga pública, Carmen Lomana. Un reencuentro que se ha producido por primera vez desde que empezasen a mandarse dardos envenenados. Y es que, las dos tenían la misión de entregar un premio, aunque no han dudado en irse en cuanto han podido de la fiesta.

Ágatha Ruiz de la Prada en el evento de la revista Fearless | Gtres

Debido a la situación -tanto con Carmen como con su ex-, Ágatha ha preferido no atender a la prensa, echándose a correr para huir de las preguntas sobre su vida privada. "No puedo, no puedo", han sido las únicas palabras que los micrófonos de Europa Press han conseguido de la diseñadora. Y, corriendo sin mirar atrás, ha abandonado el photocall.

Lo mismo ha ocurrido al dar por finalizado el evento, recogiendo sus cosas con prisa del ropero y saliendo por la puerta de emergencia del Teatro Magno. Solo ha lanzado un beso a la cámara y se ha despedido sin querer dar ninguna declaración sobre su reciente ruptura o su coincidencia con su enemiga.

Carmen Lomana en el evento de la revista Fearless | Gtres

La que sí se ha pronunciado ha sido Carmen Lomana, que ha confesado que es "estupendo" coincidir con Ágatha en el mismo evento. "A mí me da igual, no me interesa", ha dicho totalmente despreocupada. Además, ha sentenciado que "no" la iba a saludar y que su intención no era meterse en su vida personal: "No venía aquí a hablar de… Llevo un año ya con este rollo". Porque ambas han preferido mantenerse al margen.