El comunicado de Sara Carbonero en el que pide que se deje de hablar de sus hijos y que apoya Iker Casillas

Sara Carbonero siempre se ha mostrado muy reservada con su vida privada. De hecho, tras los rumores de separación con Nacho Taboada, la presentadora no se pronunció en ningún momento sobre este tema. El único movimiento que pudimos ver por parte de la pareja fue este gesto en Instagram con el que zanjaron todos los rumores.

Siempre ha querido mantener su vida privada lejos del foco mediático, especialmente todo lo que tenga que ver con sus hijos. Ella misma dijo hace unos días en un evento al que asistió en Madrid que no quiere hablar de sus hijos, a raíz de la información que surgió de que su hijo se había puesto el apellido Carbonero en su camiseta de fútbol, en lugar de Casillas.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, en un evento en Madrid | Gtres

La periodista ha vuelto a hablar sobre este tema, esta vez a través de su cuenta de Instagram con un contundente mensaje en nombre de Iker Casillas y el suyo. "El motivo que nos lleva a escribir estas líneas es pedir encarecidamente a quien corresponda que se deje de hablar inmediatamente de nuestros hijos menores de edad, en medios públicos", escribe.

"Solo pedimos respeto. Tanto Iker como yo estamos unidos alineados en todas las decisiones importantes así como en la educación y protección del bienestar de los niños, de 8 y 10 años. Edades donde se forma su personalidad y su autoestima, siendo totalmente contraproducente que se tengan que ver expuestos a algo así", continúa.

"Es muy peligroso jugar con estas cosas para luego llevarnos las manos a la cabeza con los temas realmente graves, como son el bullying y el acoso escolar y en cualquier otro ámbito".

Sara Carbonero e Iker Casillas | Gtres

"Los niños son sagrados. Los niños no se tocan. No todo vale", termina el comunicado.

Por su parte, el futbolista también ha escrito un texto en los comentarios de la publicación: "No tengo que añadir más a las palabras de Sata. Esto si es FANGO! Y como no lo corten quienes tienen que hacerlo, seguiremos sufriendo las consecuencias! No todo vale".