El enigmático mensaje de Sara Carbonero con el que hace balance de los últimos años: "No me estás dando tregua"

Poco a poco, Sara Carbonero ha aprendido a abrir su corazón a las más de tres millones de personas que la siguen en Instagram. Pues, desde que hiciera frente a un cáncer, ve la vida de otra manera. Sin embargo, cuando parecía que estaba recuperando la normalidad, su último post ha hecho saltar todas las alarmas.

En él ha recopilado algunas de las fotos de su "verano 2024" con sus hijos, su abuela o algunas de las personas más importantes para ella como grandes protagonistas. "De todos los viajes que podemos hacer, el más intenso, profundo y necesario siempre será hacia nosotros mismos. Hacia esos sitios donde convergen pasado, presente y futuro. Donde se enredan y entrelazan en esa trenza imaginaria que atrapa el dolor. Ese dolor que, en ocasiones, sumado a todo el ruido que enfrentamos cada día no nos deja ver lo esencial", ha empezado escribiendo.

Este mensaje llega apenas unos días después de que la periodista copara titulares después de subir una foto desde la habitación de un hospital, aunque sin dar más detalles. Y es que, parece que también está lidiando con la enfermedad de su abuela: "Hijos con los que ya puedes tener conversaciones de adultos y pedirles consejos, una abuela a la que se le va olvidando nuestro nombre pero no nuestras historias de cuando éramos niñas. Es lo más salvaje que podemos vivir".

Pues para ella, después de todo, la vida es una aventura que, por supuesto, quiere vivir (con todo lo que ello conlleva): "Unos ojos a los que poder mirar fijamente y decir libremente cómo te sientes. O que no haga falta. Gente que abraza tu vulnerabilidad cuando la sacas a pasear".

Y, a pesar de parecer ser una reflexión como las que tiene acostumbrados a sus seguidores, ha preocupado la siguiente frase con la que confirma que no está atravesando un buen momento: "Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino ni mi nivel de conciencia tampoco. Aceptar, abrazar, transitar, no esquivar".

Sea como fuere lo que esté pasando la periodista, lo que está claro es que está rodeada de gente que le hace tirar para adelante y que tiene más fuerza que nunca, además de ganas de compartir que, en ocasiones, la vida no es idílica, pero que de todo se sale.