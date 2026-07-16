Chábeli Iglesias recuerda a sus abuelos con una fotografía inédita junto a sus hermanos Enrique y Julio

Chábeli Iglesias ha querido compartir uno de los recuerdos más especiales de su álbum familiar. Muy discreta con su vida privada desde hace años, la hija mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha compartido con sus seguidores una fotografía inédita de sus abuelos paternos, el doctor Julio Iglesias Puga, conocido como 'Papuchi', y Rosario de la Cueva.

La imagen, tomada hace décadas en la bahía de Miami, muestra a sus abuelos disfrutando de un día en família. Un recuerdo muy especial que Chábeli ha querido rescatar para rendirles homenaje y recordar algunos de los momentos que compartió con ellos durante su infancia.

Junto a la imagen, Chábeli ha compartido unas palabras llenas de nostalgia: "Un domingo en la bahía de Miami, el mar como escenario y, después, un almuerzo con mis abuelos. ¡Qué recuerdos!". Unas palabras con las que ha transportado a sus seguidores a una etapa muy feliz de su vida.

Pero ha sido la reflexión con la que ha acompañado la publicación la que más ha emocionado. "El tiempo pasa más deprisa de lo que imaginamos, y con los años uno aprende que el verdadero privilegio es tener a tus abuelos y coleccionar recuerdos con ellos", ha escrito, dejando patente el profundo cariño que sigue sintiendo por ellos.

El doctor Julio Iglesias Puga fue uno de los ginecólogos más prestigiosos de España y una figura muy conocida por el gran público, mientras que Rosario de la Cueva fue uno de los grandes pilares de la familia. Ambos mantuvieron una estrecha relación con sus nietos, que crecieron disfrutando de numerosos momentos junto a ellos tanto en España como en Estados Unidos.

Con esta publicación, Chábeli ha vuelto a demostrar que, a pesar del paso del tiempo, sigue guardando con enorme cariño los recuerdos vividos junto a sus abuelos y de esos pequeños momentos que, con los años, se convierten en los más importantes.