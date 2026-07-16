Las emotivas palabras de Roca Rey tras la muerte de su abuela Mechita a los 96 años

Andrés Roca Rey está de luto. El diestro ha comunicado a través de sus redes sociales el fallecimiento de su abuela materna, Mercedes Díaz-Dulanto Davis, conocida cariñosamente por toda la familia como Mechita, una de las personas más importantes de su vida y con la que siempre ha mantenido una relación muy estrecha.

El torero ha querido rendirle un emotivo homenaje con unas palabras cargadas de cariño: "Una madre que sacó adelante a sus seis hijos. Una abuela ejemplar, cariñosa y presente a la cual solo le importaba que estemos felices. Y una bisabuela que aguantó hasta conocer a 22 de sus bisnietos. Tu legado seguirá creciendo, recordándote y llevando tu esencia siempre", ha escrito, reflejando el profundo vacío que deja su pérdida.

Roca Rey se despide de su abuela por Instagram | Instagram

Mechita ha fallecido a los 94 años rodeada del cariño de una gran familia de la que siempre fue uno de sus grandes pilares. Madre de seis hijos, abuela y bisabuela de 22 pequeños, el torero ha querido destacar no solo su papel dentro de la familia, sino también los valores que transmitió a varias generaciones y que, como él mismo ha asegurado, seguirán muy presentes.

No es la primera vez que Roca Rey habla públicamente de la importancia de su abuela en su vida. En diferentes entrevistas ha recordado con emoción los momentos compartidos durante su infancia y ha confesado que cada despedida con ella era especialmente difícil por el fuerte vínculo que mantenían. Unos recuerdos que hoy cobran un significado aún más especial tras su fallecimiento.