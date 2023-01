Carmen Morales se sincera sobre los malos momentos que ha vivido tras su separación: "Es un proceso muy doloroso"

Carmen Morales anunciaba hace unos días que se había separado de su marido, Luis Guerra, en un programa de televisión. Una confirmación que se producía meses después de que los rumores sobre una crisis matrimonial con su hasta entonces pareja.

Tras once años de matrimonio, no hay vuelta atrás. Ella misma le ha confesado a Europa Press este miércoles tarde que está "bien" aunque va "poco a poco" ya que "es un proceso doloroso que estoy pasando, pero estoy bien". Una separación que llega en un momento en el que Carmen se encuentra más ilusionada que nunca: "Con ganas de empezar a trabajar, de retomar mi profesión y si Dios quiere este año arrancamos con teatro".

Carmen Morales | Gtres

La hija de Rocío Dúrcal considera "fundamental" el apoyo de todos sus seres queridos, pero en especial el de "mi hermana" que "está conmigo hombro con hombro". Eso sí, Carmen ha querido dejar claro que aunque se haya separado de Luis siguen teniendo "buena relación, adoro a sus hijos, él adora a mi hijo", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Tal y como nos ha comentado, la pareja sufrió un bache "hace un año", lo intentaron "y al final no puede ser", pero "lo importante es que nos seguimos queriendo". Carmen niega rotundamente que esté abierta al amor: "No, de momento no", ya que su historia "con él ha sido muy bonita, es un proceso doloroso y para nada me plantearía en rehacer mi vida", pero sí que confirma que "no hay vuelta atrás".