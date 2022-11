Shaila Dúrcal y Carmen Morales: Así demuestran lo bien que se llevan las hermanas

Carmen Morales y Shaila Dúrcal han acudido juntas al estreno de 'Sintiéndolo mucho', el documental que protagoniza Joaquín Sabina, "compañero de mamá" y a quien ambas consideran "como parte de la familia".

Felices y sonrientes, las hermanas han reaparecido en sociedad de lo más cómplices demostrando una vez más la buena sintonía que existe entre ambas pese a los rumores que hace unos meses se extendieron acerca de su presunta enemistad.

Carmen Morales y Shaila Dúrcal | GTRES

"Todo bien, todo bien", ha asegurado Carmen, confesando que tiene para este próximo año "un proyecto muy bonito entre manos que estamos creando desde cero" junto a unas amigas y compañeras. Algo sobre lo que la hija menor de Rocío Dúrcal se ha mostrado de lo más orgullosa, confesando ser su "fan número 1": "Yo siempre de cheerleader de mi hermana, claro que sí", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

"Yo trabajando también, vengo con un jet lag tremendo", explica Shaila sobre cómo se encuentra en este momento profesional, reconociendo que está encantada de poder combinar "Estados Unidos, que es mi mercado principal, con España".

En cuanto al terreno personal, la actriz madrileña de 51 años se encuentra, tal y como ella misma lo define, en un momento "muy mágico, con mi hijo súper bien, súper sano, gracias a Dios" y confiesa que estaría encantada de "ser abuela joven", sin embargo, el joven de 26 años siempre le dice "no presiones, no presiones". Una petición a la que su hermana, aunque no le toca el título de "abuela", también se une.

Por su parte, la cantante revela que pronto cumplirá con su marido, quien tampoco quiso perderse la importante cita, "15 años de casados".

