Carmen Lomana asegura que Isabel Preysler "está estupenda" y entierra el hacha de guerra: "A veces digo bromas"

Durante los últimos meses, Carmen Lomana ha protagonizado una serie de declaraciones hacia Isabel Preysler causando gran revuelo mediático ya que, entre otras cosas, aseguraba que su documental le parecía vulgar.

Más recientemente, también atacaba a su nueva faceta como influencer, tras lo cual, amigos como Boris Izaguirre o Juan Avellaneda salían en defensa de la madre de Tamara Falcó.

Isabel Preysler posando para la prensa | Gtres

Entre tanto, la Reina de Corazones terminaba con su política de cero comentarios para responderla de la forma más elegante: "No contesto tonterías".

Así, hace unos días Carmen Lomana reaparecía en la presentación de la nueva canción del grupo A dos velas y explicaba el porqué de su ausencia en los Premios Elle, a los que sí acudió Preysler.

Carmen Lomana | Gtres

La socialité aseguró que no tenía miedo de coincidir con ella: "Ni que fuera el coco, yo no sabía que iba a ir ella. ¿Cómo va a ser por ella? Jamás. Pues ni por ella ni por nadie".

Del mismo modo, manifestó sus ganas de acabar con esta polémica, lanzándole un guiño y elogiándola esta vez. "La veo muy bien, está estupenda".

"A veces digo bromas y cosas así, pero no tengo absolutamente nada contra ella. Me preguntéis todo el tiempo. Es que no hay nada que decir, o sea, nada", zanjó.