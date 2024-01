Carlos Baute comparte un vídeo con su hijo José Daniel, de 33 años, bromeando sobre su gran parecido físico

Han pasado más de tres años desde que Carlos Baute se reconciliara con su hijo José Daniel, comenzando así a recuperar el tiempo perdido. Con una vida nueva y unidos como nunca antes habían estado, se ha vuelto habitual verlos juntos en las redes sociales. Y así han demostrado con su último vídeo que se ha hecho viral en el que bromean con el parecido que comparten.

"Respuesta a todos los que nos dicen que somos iguales jajajaja. Es broma familia", ha escrito el cantante en el pie de foto. En el vídeo se puede ver a José Daniel, de 33 años, interpretando un audio muy conocido en la red: "Me choca que me digan: ay, te pareces mucho a tu papá. ¿A quién quería que me pareciera? Preocúpense cuando me llegue a parecer al lechero o al carnicero".

Pero esta no es la primera vez que padre e hijo comparten vídeos de humor en las redes sociales. Sin ir más lejos, hace apenas una semana, el intérprete de Colgando En Tus Manos subía un post en el que interpretaban una escena en el colegio; algo que nunca pudo hacer porque fue hace tan solo unos años cuando le reconoció. "Ya he montado varios vídeos seguidos con él, pero les diré la verdad. Esto nos hace estar juntos, reírnos de las payasadas, intentarlo varias veces y pasarla bien. Aunque seamos grandes siempre nos emocionamos".

Un camino de reconciliación complicado

José Daniel nació fruto de la relación que tuvo en cantante con Nayera Arellán cuando solo tenían 15 años. Pero Carlos Baute desapareció de su vida y, hasta hace apenas unos años, el joven malvivió en la localidad jienense de Baeza. En 2013, la Justicia reconoció que el artista era el padre biológico del joven y comenzó una guerra que terminó finalmente en 2020.

En estos años, José Daniel denunció a su padre por no haberse hecho cargo de él y le pidió 1.400 euros al mes en concepto de pensión de alimentos. Pero, en plena pandemia, llegaron a un acuerdo, se perdonaron, hicieron pública su reconciliación y comenzaron a recuperar el tiempo perdido.

Dicen que fue Astrid la que hizo posible este acercamiento entre padre e hijo y, el 20 de junio de 2020, quedaron en casa de un amigo, se fundieron en un caluroso abrazo y empezaron juntos una nueva etapa. "Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido", escribió el cantante en 2021. Y así ha sido.