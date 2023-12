Así habla Astrid Klisans sobre el hijo mayor de Carlos Baute al que el cantante reconoció en 2013

Mucho se ha hablado estas últimas semanas sobre la no boda entre Juan Ortega y Carmen Otte... de hecho, lo más comentado es el paradero en el que estaría el torero escondiéndose después de dejar plantada en el altar, una hora antes, a la que se iba a convertir en su mujer.

Este miércoles, Europa Press hablaba con Astrid Klisans, mujer de Carlos Baute y le preguntaban por esta noticia que ha tenido repercusión a nivel nacional y lo cierto es que se mostraba de lo más rotunda: "Cuando hay amor hay cosas que no se hacen y punto".

Carlos Baute y Astrid Klisans | Gtres

Y es que ella, tiene claro que si le ocurriese algo así "no perdono eso en la vida, en la vida perdono eso, no tiene perdón" porque es una humillación, aunque "no sé si hay algo detrás que yo desconozca, no puedo opinar, pero si es como parece que es, no se perdona. Punto. Para mí".

Sobre si ella ha pasado alguna crisis con Carlos Baute, aseguraba que "no, la verdad es que no" salvo los "baches normales, las típicas peleas que puedas tener con tu pareja, pero nada que nos haya puesto a nosotros de momento, sigo rezando para que así sea".

Eso sí, reconocía que las reconciliaciones después de un distanciamiento leve son maravillosas: "Claro que sí, depende de qué crisis y depende de lo que haya habido. Siempre y cuando haya amor, las cosas se tienen que trabajar, pero cuando hay amor hay humillaciones que no se hacen".

En cuanto a sus planes de Navidad, Astrid desvelaba que "estamos súper contentos, viene mi familia, el hijo mayor de Carlos, estamos súper ilusionados de pasar unos días de relax" y además tenía unas bonitas palabras para el hijo mayor de Carlos: "Le quiero un montón, un montón, es una linda persona".

Además, está feliz porque tiene muchos proyectos para el año que viene: "Muchísimo trabajo, ha sido un año estupendo para nosotros a nivel personal y profesional, Carlos yo un poco tratando de cubrir los huecos que él deja por su trabajo, con muchas expectativas y habrá cosas muy bonitas".

Por último, después de muchos años de amor con el cantante, nos desvelaba que "el éxito del matrimonio es hacer equipo, al final yo me puedo llevar muy bien con mi marido, pero con otra persona me puedo llevar fatal, al final tienes que encontrar tu persona vitamina y tienes que hacer equipo con ella, tienes que estar ahí, cubrir el hueco que puede dejar y al revés, entender que tienes que hacer balance".