Eugenia Osborne, sobre la decisión de Bertín Osborne de hacerse la vasectomía: "Es algo súper personal"

En los últimos días se ha hablado mucho de la visita de Bertín Osborne y su hija Alejandra al programa de Antena 3 deJoaquín Sánchez y Susana Saborido, Emparejados, en el que confesó que se había sometido a una vasectomía.

"Además me la he cortado, la coleta", le dijo al exfutbolista, bromeando. "Vamos... Pero creo que hay algo que no ha salido bien. Ahora cuando hago pipí sale el chorro para allí, pero el médico me ha dicho que no me preocupe, que eso volverá a coger su sitio".

Sobre esta operación, su hija Eugenia Osborne ha sido preguntada por los medios y ha dejado claro que "es algo súper personal" y por lo tanto se guardó su opinión ya que cree "hay que poner unos límites".

De este modo, el presentador ha decidido hacerse esta intervención y el pequeño David, con el que protagonizó una portada recientemente junto a Gabriela Guillén, será su último hijo.

Precisamente, sobre la famosa portada de su padre, Eugenia no quiso pronunciarse, aunque desvelaba que la relación que tiene el cantante con sus nietos es "buenísima" porque "lo adoran y mi padre es un abuelo que se tira a la piscina con ellos a jugar, que los monta a caballo y que se los lleva a dar un paseo en coche".

Por último, ahora a raíz de las memorias de Mar Flores, Eugenia ha asegurado que le encantaría que su padre publicase las suyas ya que "ha tenido una vida superinteresante, con muchísimas anécdotas, con historias increíbles, pero de historia contemporánea, del mundo, con personajes como Chaves, Pablo Escobar, Frank Sinatra, historias que tiene que contar y que no se pueden quedar en el olvido".