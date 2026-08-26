Dos años sin Caritina Goyanes: una muerte repentina a los 46 años que dejó a su familia rota de dolor

Este 26 de agosto se cumplen dos años de la muerte de Caritina Goyanes, una trágica pérdida que marcó para siempre a su familia. La empresaria falleció de manera repentina a los 46 años en Marbella, apenas unas semanas después del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes.

Caritina Goyanes | Gtres

Su ausencia sigue muy presente en la vida de sus seres queridos. Su marido, Antonio Matos, sus hijos, Pedro y MiniCari, su madre, Cari Lapique, y su hermana, Carla Goyanes, han demostrado, a pesar del gran dolor, una gran unión.

Cari Lapique se ha volcado especialmente en sus nietos, que tenían 14 y 11 años cuando perdieron a su madre y que ahora tienen 16 y 13. La estrecha relación con ellos también ha reforzado el vínculo entre la madre de Caritina y su yerno, que considera a su suegra una persona fundamental en su vida.

Cari Lapique con sus hijas Caritina y Carla Goyanes | Gtres

Antonio Matos, por su parte, continúa sacando adelante a sus hijos mientras intenta que la ausencia de Caritina no impida que su recuerdo forme parte de su día a día. Hablar de ella y conservar presente su personalidad alegre y divertida se ha convertido en una manera de mantenerla cerca, especialmente para sus hijos.

La fe también ha sido uno de los pilares de la familia durante este tiempo. Carla Goyanes ha destacado en distintas ocasiones la importancia que tuvieron las creencias de su hermana y cómo han ayudado a sus seres queridos a afrontar su muerte.

Ahora, cuando se cumplen dos años de aquel inesperado fallecimiento, la familia volverá a reunirse para recordarla. Una fecha especialmente complicada para todos ellos, pero que afrontarán juntos, poniendo el foco en los momentos compartidos y en el legado que Caritina dejó en sus vidas.