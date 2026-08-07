La princesa Leonor confirma cuál es su peinado estrella del verano: la melena ondulada vuelve a ser su favorita

Si hace unos días la princesa Leonor acaparaba todas las miradas durante el tradicional posado veraniego de la Familia Real en el Palacio de Marivent con un llamativo conjunto de tie-dye y un peinado de lo más desenfadado, en su última aparición oficial en Mallorca ha querido dejar claro que aquello no fue una casualidad.

La heredera al trono ha vuelto a recurrir a su apuesta capilar más fresca y favorecedora: las ondas surferas. Acompañada por la reina Letizia y la infanta Sofía, la princesa ha visitado en Palma las instalaciones de Casa Esment, un centro perteneciente a la Fundación Esment enfocado en la inclusión laboral y formación de personas con discapacidad intelectual.

Una cita con un marcado trasfondo social en la que, una vez más, las claves de estilo de las tres han vuelto a ser impecables. Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre la nueva apuesta de belleza de la princesa Leonor.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en las instalaciones de Casa Esment, en Palma de Mallorca | Gtres

El peinado que triunfa este verano

Durante los actos de mayor solemnidad, es habitual ver a la princesa de Asturias con peinados más pulidos, como recogidos clásicos, moños de bailarina o melenas totalmente lisas.

Sin embargo, en sus vacaciones estivales en las Islas Baleares, la heredera ha encontrado en las ondas surferas el equilibrio perfecto entre elegancia, comodidad y frescura.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en las instalaciones de Casa Esment, en Palma de Mallorca | Gtres

Con un acabado muy natural, textura de efecto playero y volumen desenfadado pero controlado, este estilismo le aporta una imagen madura, juvenil y radiante. Un peinado súper versátil que promete convertirse en el referente indiscutible de lo que queda de temporada estival para melenas largas y medias.

Sobre el look

Además de repetir peinado estrella, la princesa Leonor ha optado por rescatar de su vestidor una pieza que ya le vimos llevar el verano pasado en las islas. Se trata del modelo Ruth de la firma Polin et moi, un vestido camisero de manga corta, escote en uve y falda midi evasé con estampado que resalta su silueta.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en las instalaciones de Casa Esment, en Palma de Mallorca | Gtres

La elección de rescatar prendas de otras temporadas no solo demuestra una apuesta por la sostenibilidad y el consumo responsable en el ámbito de la moda Real, sino que encaja a la perfección con la estética relajada que los Reyes y sus hijas transmiten siempre durante su estancia veraniega en Mallorca.

Sintonía estilística

En esta visita, tanto la reina Letizia como la infanta Sofía también han lucido propuestas veraniegas a la altura de la ocasión. Doña Letizia ha apostado por la sobriedad y el confort de una camisa azul de manga larga combinada con pantalones beige, alpargatas azul marino y un bolso étnico.

Por su parte, la infanta Sofía ha lucido un vestido fresco con la misma estructura que el de su hermana, lo único que con un estampado diferente en blanco y negro.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en las instalaciones de Casa Esment, en Palma de Mallorca | Gtres

Con esta nueva aparición, Leonor reafirma que el combo de vestido midi fluido y melena con ondas surferas es su outfit infalible de estilo para triunfar en cualquier evento de esta temporada estival.