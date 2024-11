La reacción de Sonia Ferrer al nuevo romance de Álvaro Muñoz Escassi: "No sé de qué película me hablas"

Álvaro Muñoz Escassi, lo quiera o no, sigue siendo uno de los protagonistas de la actualidad en la prensa rosa. Después de su tormentosa ruptura con María José Suárez, se relacionó al jinete con Hiba Abouk. Un romance que nadie se esperaba y que parece que ha llegado a su fin.

Y es que, en esta semana, Escassi ha sido relacionado con otra mujer: Sheila Casas. Un vínculo que se desconocía que existiera, de la forma en la que sea. Al parecer, según la revista Lecturas, el jinete podría haber encontrado de nuevo la ilusión junto a la hermana de Óscar y Mario Casas. Una noticia bomba que su ex, Sonia Ferrer, desconocía por completo.

La presentadora se ha encontrado con las cámaras de Europa Press por las calles de Madrid y, con la misma amabilidad de siempre, ha confesado no tener ni idea de este romance. Es más, ha desvelado que se estaba enterando en ese mismo momento.

Sonia Ferrer por las calles de Madrid | Europa Press

"No sé de qué película me hablas", ha contestado con una sonrisa, dejando claro que hace tiempo que el nombre de Álvaro Muñoz Escassi no está en su vida ni tiene nada que ver con ella.

Completamente indiferente a todo lo relacionado con su ex, Sonia ha sido clara: "Yo sé que tú tienes que preguntármelo, pero me acabo de enterar por ti, porque no tengo ni idea". Y, discreta como siempre, ha preferido no opinar sobre esta nueva conquista del jinete: "No tengo nada que decirte y lo sabes".

Unas horas después, era Sheila Casas la que atendía a Europa Press y, desmintiendo los rumores de romance, se deshacía en halagos hacia el jinete: "Es maravilloso, él es maravilloso". Sin querer entrar en la polémica que se ha creado, la hermana de Mario Casas confesaba que son "súper amigos" y que no hay nada más que eso.