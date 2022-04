La cantante Camila Cabello ha recibido críticas y comentarios sobre su físico después de que unos paparazzis la fotografiasen en bikini tomando el sol en la playa, y ha decidido alzar la voz en sus redes sociales para denunciar la presión que sufre por su cuerpo.

Desgraciadamente, no es la primera vez que le ocurre algo parecido a la artista. Por eso, en esta ocasión Camila Cabello ha compartido un extenso texto en sus redes sociales para expresar cómo se siente.

Camila Cabello se sincera

Camila Cabello ni siquiera puede pasar un día tranquilo disfrutando de la playa sin ser perseguida por los paparazzis: "Cada vez que voy a un club de playa en Miami he sido fotografiada, a escondidas y sin preparación".

Esto la hace sentir muy mal, simplemente por usar la ropa de baño que le gusta. "Siempre uso bikinis pequeños sin importarme nada más, pero luego veo las fotos y los comentarios online", y al final termina afectando a su salud mental.

Camila Cabello | Gtres

Aunque ella acepta su cuerpo tal y como es, reconoce que "no comí nada antes de ir a la playa porque sabía que me iban a fotografiar". También se esforzó por "meter barriga, ni siquiera podía respirar, estaba tan preocupada por cómo me veía que ni siquiera pude relajarme. Nunca me he sentido peor en la playa".

Denuncia el acoso que sufre por su cuerpo

Por eso, en su comunicado ha sido muy crítica con la sociedad que exige a las mujeres la perfección, y reconoce que ella sigue trabajando en su autoestima para que dichos comentarios no le afecten tanto.

"Todavía no he llegado al punto en el que todo me da igual. Cuando lo pienso, intelectualmente yo se que mi físico no determina lo saludable, feliz o sexy que soy. Sigo trabajando, yendo a terapia e intentando ser libre de estos pensamientos".

