Brooklyn Beckham y Nicola Peltz reaparecen, de riguroso negro, e ignorando polémicas familiares

La reaparición de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham en la post fiesta de los Premios Óscar 2026 ha dado mucho que hablar. La pareja apareció radiante en la exclusiva celebración organizada por el productor musical Elton John, una de las citas más esperadas de la noche. Aunque los focos estaban puestos en grandes estrellas del cine y la música, los Beckham-Peltz tampoco pasaron desapercibidos.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en la post fiesta de los Óscar 2026 | Gtres

Vestidos de negro de pies a cabeza, ambos apostaron por un color clásico que nunca falla. Brooklyn eligió un traje sencillo, mientras que Nicola deslumbró con un largo vestidode cola, ceñido al cuerpo, que marcaba su silueta a la perfección. Muy cómplices ante las cámaras, el chef y la actriz se mostraron cariñosos y relajados, disfrutando del momento como si nada más importara.

Sin embargo, su presencia en la fiesta coincidió con una fecha significativa: ese mismo día se celebraba en Reino Unido el Día de la Madre. Mientras David Beckham y los otros hijos del matrimonio felicitaban públicamente a Victoria Beckham en redes sociales, muchos seguidores notaron la ausencia de un mensaje por parte de Brooklyn, lo que volvió a encender los rumores de distanciamiento familiar.

Las tensiones entre Nicola y la familia Beckham llevan tiempo siendo tema de conversación. Todo comenzó en 2022, cuando la actriz decidió no llevar un diseño de Victoria en su boda, un gesto que muchos interpretaron como el inicio de una guerra. Desde entonces, se han sucedido los rumores de desacuerdos familiares, momentos incómodos en apariciones públicas y un evidente distanciamiento en redes sociales que ha alimentado aún más las especulaciones. Mientras tanto, Brooklyn y Nicola parecen centrados en lo suyo: seguir adelante juntos y mostrarse más unidos que nunca.