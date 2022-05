Britney Spears deja a todos preocupados con estas fotos sin ropa

Britney Spears está disfrutando de una de las etapas de mayor libertad de su vida. Y no hay más que ver sus redes sociales para darse cuenta. No es la primera vez que sus más de 40 mil millones de seguidores se quedan con la boca abierta con sus publicaciones, ¡y no es para menos!

Después de varios años en el mismísimo infierno, la cantante parece haberse soltado la melena. Tras conseguir recuperar poco a poco su vida, después de poner fin a una estricta e injusta tutela legal de su padre el año pasado, la cantante está en uno de los momentos más liberadores de su vida.

Comprar velas, tener dinero en efectivo o retirarse el diu que tenía por obligación, son algunas de las decisiones (tan básicas para algunos) que ha ido tomando en su nueva etapa y en las cuales antes no tenía ni voz ni voto. Atrás deja el movimiento #FeeBritney, y con él anuncia que está esperando un bebé junto a su prometido Sam Asghari.

Tanto es así, que desde que se siente más libre que nunca, ha publicado varias imágenes en Instagram completamente desnuda. Con sus manos cubriendo sus pechos y con un emoji en su zona íntima, la intérprete de 'Toxic' ha compartido un total de 12 imágenes desnuda y de modo frontal.

En las últimas 24 horas, la 'princesa del pop' ha vuelto a revolucionar las redes con estas imágenes que, más que celebrar, empiezan a preocupar a sus fans. Acompañadas por los textos: "Fotos de la última vez que estuve en México, antes de que hubiera un bebé en mi interior", "¿Por qué parezco 10 años mas joven cuando estoy de vacaciones?" y "¡¡Os quiero mucho!!", la cantante ha demostrado que está más revolucionaria que nunca.

Y es que es innegable que Britney está viviendo un antes y un después en su vida. Ahora, felizmente enamorada, se encuentra con una nueva vida por delante lista para disfrutar. Una libertad que está dejando a muchos preocupados y es que algunos creen que va sin frenos y podría volver a las andadas como cuando se rapó la cabeza y se enfrentó a los paparazzis con un paraguas.

Seguro que te interesa...

Britney Spears dice adiós al maquillaje mientras sus fans se vuelcan con el movimiento #FreeBritney