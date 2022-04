La mañana de este martes nos sorprendía con la noticia del embarazo de Britney Spears. Una buena nueva que llega en un momento de lo más ansiado en la vida de la cantante después de que hace apenas unos meses obtuviese la esperada libertad personal y legal tras 13 años bajo la tutela de su padre.

Toda una montaña rusa de experiencias que ahora culminan con la mayor de las alegrías, tal y como la artista se ha encargado de comunicar a través de su perfil en redes.

"Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé 'vaya... ¿Qué le ha pasado a mi barriga?''', se preguntaba la futura mamá.

Algo a lo que su pareja, prometido tras anunciar su compromiso en septiembre de 2021, o ''marido'' como la propia Britney le llama y motivo por el que muchos consideran que se han casado en secreto, le dijo ''es solo que estás muy llena''.

Sin embargo, la autora de 'Baby One More Time' decidió hacerse un test de embarazo que obtuvo como resultado positivo y del que se ha mostrado de lo más emocionada.

Un sueño que cumple por tercera vez pero siendo su primer hijo junto a Sam Asghari, con quien lleva cinco años de sólida relación que ahora se afianza con el futuro bebé que colmará de felicidad sus vidas.

Todo lo que aún no conoces de Sam Asghari

De este último se sabe que dejó su país en 2006 para trasladarse a Estados Unidos, lugar donde conoció a la que ahora se convertirá en la futura mamá de su hijo cuando ambos participaron en el vídeo musical de 'Slumber Party' en 2016.

Pero, ¿quién es realmente el hombre con el que la mediana de los hermanos Spears comienza una nueva etapa?

Hesam Asghari nació en Irán y tiene 27 años. El sueño del joven siempre ha sido ser actor y fue gracias a su vocación que coincidió con Spears hace ya seis años en el videoclip de la cantante.

''Él sabía mi nombre, pero no me conocía realmente (...) Empezamos a hablar acerca de sushi y otras cosas que nos gustaban y quedamos para ir a comer sushi un día'', desveló la bailarina en una entrevista concedida a 'US Magazine' a principios de 2017.

Sam dejó su vida en su país natal para trasladarse con doce años a California, lugar al que su padre unos meses atrás se había mudado, alejándose así por la inevitable distancia de su madre y de sus tres hermanos que residían en Teherán.

Una decisión que a prori resulta de lo más delicada pero de la que el propio protagonista se pronunció en 'The New York Times' para confesar que ''no fue difícil en absoluto'' y que le fue ''fácil''.

En dicha charla, Asghari también sacó a la luz algunos de sus aspectos más personales como que había sido vendedor de una compañía tecnológica llamada 'Best Guy'.

Un trabajo que dista mucho al que realizó este pasado año al aparecer en un capítulo de 'Hacks', serie de HBO Max, y al que a día de hoy se encuentra grabando junto a Mel Gibson, 'Hot Seat'.

Pero lejos de sus dotes interpretativos, el joven cuenta con un servicio de entrenamiento personal en línea. Una prestación que le ofrece al público pero de la que él también puede presumir pues es un hecho que el intérprete luce una tonificada figura.

