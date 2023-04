Boris Izaguirre aclara en qué punto está su relación con Isabel Preysler tras lo sucedido con Tamara Falcó: "Está muy dolida"

Boris Izaguirre está de estreno. El periodista ha escrito una zarzuela, 'Trato de favor', un libreto que contará con la interpretación de Ainhoa Arteta y que ha presentado este pasado martes en el Teatro de la Zarzuela.

Una obra en la que Boris ha volcado muchas de sus experiencias personales, por lo que hay ciertas canciones que cuentan con dedicatorias especiales para personas con las que el escritor ha vivido grandes momentos, como ocurre con Isabel Preysler, a quien ha dedicado una de las letras: "En una de las canciones se menciona a Isabel Preysler porque ella es para mí una persona sumamente importante".

Además, ha desmentido que tengan una nula relación: "Yo no diría tal cual que no haya relación, Isabel está muy dolida por una metida de pata mía de la cual asumo totalmente mi equivocación y lamento muchísimo haber creado esa situación", tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Hace un tiempo desde que la estrecha relación que mantenía Boris con Isabel Preysler y su hija, Tamara Falcó, se ha enfriado después de que el periodista 'regañase' a la socialité por las declaraciones que había realizado en el Congreso en el que participó en México sobre el peligro que tienen las nuevas sexualidades. El presentador escribió en el medio venezolano de El País: "En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejarla del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea".

Unas palabras que causaron un distanciamiento entre la Marquesa de Griñón y su madre y él. Tras asumir su culpa, el escritor les pidió perdón en numerosas ocasiones y expuso que era consciente del error que había cometido, pero que ya no sabía qué más hacer para que le perdonasen.

Tamara Falcó y Boris Izaguirre | GTRES

Con la boda de Tamara e Íñigo cada vez más cerca es más probable que la prensa quiera preguntarle a Boris cómo se encuentra su relación con ambas, por lo que Europa Press no podía desaprovechar su presentación en el Teatro de la Zarzuela para averiguar en qué punto se encuentra actualmente.

Además, los medios también han querido saber si Isabel ha conseguido perdonarle o no: "No lo sé, no creo que sea el tema de conversación en este momento. Creo que en este momento corresponde saber esperar y es realmente lo más importante".