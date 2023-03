El ¿cambio de actitud? de Boris Izaguirre con la prensa al preguntarle por Tamara Falcó: "No entiendo esta manía"

Boris Izaguirre fue uno de los invitados estrella al cumpleaños de Vicky Martín Berrocal este sábado por la noche. El presentador de televisión goza de una íntima amistad con la diseñadora desde hace años y no dudó en faltar a esta celebración en la que también pudimos ver a rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo, Elena Tablada, Marta Sánchez o Emiliano Suárez entre otros.

"Victoria siempre está en el mejor momento de su vida y yo creo que va a ser una demostración de que los 50 son siempre un buen momento, es una buena puerta que abrir y es lo que venimos a celebrar esta tarde", le confesaba el presentador a Europa Press a su llegada al cumpleaños, llamando la atención por la elección de su estilismo ya que era azul y la gran mayoría de los invitados habían acudido en tonos oscuros.

Boris Izaguirre llega al cumpleaños de Vicky Martín Berrocal | GTRES

Feliz de poder celebrar el cumpleaños de su amiga, Boris cambió el tono cuando le preguntaron por Tamara Falcó y por si esperaba que acudiese al cumpleaños de la diseñadora: "Yo espero que sí, desde luego" y añadía rápidamente: "La verdad es que no entiendo esta manía que tenéis vosotros de estar predisponiendo quién va a venir, quién no va a venir", expresó, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Algo molesto, Boris dejó claro que "yo jamás pregunto quién está invitado ni me paso la vida esperando una invitación", pero, ¿a qué se refiere con que no se pasa la vida esperando una invitación? Y es que, en las últimas semanas se ha especulado sobre si estará o no invitado a la boda entre la Marquesa e Íñigo Onieva, algo que por el momento todavía desconocemos.

Sin más, Boris se disponía a entrar en el local donde tuvo lugar la celebración y confesaba que "Victoria está celebrando sus 50 años y los vamos a celebrar muy bien. Somos 50 amigos que nos ha convocado esta noche".