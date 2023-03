Boris Izaguirre habla sobre su distanciamiento con Tamara Falcó: "No sé cómo volver a pedir perdón"

Aunque parece que fue un sueño y que Tamara Falcó e Íñigo Onieva no rompieron el pasado mes de septiembre tras una infidelidad del empresario, lo cierto es que fue real. Y a pesar de que la marquesa de Griñón perdonó al amor de su vida y ahora preparan ilusionados su boda, las declaraciones que en ese momento hizo uno de los íntimos amigos de la hija de Isabel Preysler han pasado factura a su relación con ella.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el photocall de Pedro del Hierro | GTRES

Hablamos de Boris Izaguirre, que no dudó en echar un 'rapapolvo' a la socialité tras las declaraciones que Tamara hizo sobre los peligros de las nuevas sexualidades en el Congreso ultracatólico en el que participó en México el pasado octubre: "En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejarla del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea" escribía el venezolano en el diario El País.

Unas palabras que han causado una brecha ¿insalvable? entre la Marquesa y Boris: "Yo siento el mismo cariño, pero lamentablemente estamos distanciados por un artículo que escribí en mi opinión, bastante equivocadamente. No sé cómo volver a pedir perdón sobre eso" ha confesado, asegurando que aunque lo ha intentado ya "varias veces" prefiere no hablar del tema públicamente "porque no es la manera como nosotros arreglamos las cosas".

"Espero que llegue nuestro reencuentro, pero tampoco quisiera que se convirtiera en una noticia porque ella está viviendo varias cosas y está bastante ocupada como para que yo vaya a meterme en ese lugar" ha añadido. Unas declaraciones que ha hecho este jueves a los micrófonos de Europa Press en el estreno del biopic de Miguel Bosé.