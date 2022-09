Britney Spears responde tajante a sus hijos: "Aprende a coger un libro y leerlo antes de pensar siquiera en mi intelecto"

Desde que en noviembre Britney Spears quedó libre de la tutela de su padre lleva acaparando titulares. La cantante de 'Baby One More Time' y 'Toxic' se siente liberada y así ha tratado de demostrarlo en numerosas ocasiones, desde subir fotos semidesnuda a redes hasta volver a cantar de la mano de Elton John su 'Hold Me Closer'.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, pues hace unas semanas su ex, Kevin Federline, y padre de sus dos hijos sacaba a la luz un tema muy doloroso para Britney.

Kevin Federline y Britney Spears | Getty

Al parecer, Federline aseguraba que ni Jayden (15 años) ni Preston (16 años) querían ver a su madre porque se les hacía "difícil" ver los posados de su madre en redes. La cantante entonces no se quedó callada y tampoco lo ha hecho esta vez cuando han sido sus hijos los que han concedido la entrevista.

Fue el menor de sus hijos, Jayden, quien concedió una entrevista a ITV que haría saltar todas las alarmas. La información fue adelanta por Daily Mail.

Según el pequeño "no hay odio" entre ellos, pero reparar su relación "tomará mucho tiempo y esfuerzo". Ante por qué no fueron a la boda de su madre con Sam Asghari, Jayden explicaba que el motivo fue porque no toda la familia estaba invitada y "no vimos cómo esa situación habría terminado en buenos términos".

Por otro lado, ha asegurado que cree "cien por cien" que la relación tiene solución pero que antes quiere "que ella esté mejor mentalmente". Y es que parece que la posición de los hijos de la cantante es clara, no solo respecto a su situación actual, sino también respecto a la tutela.

Así, Jayden ha defendido a su abuelo, Jamie Spears: "Él solo intentaba ser como cualquier padre que deja a su hija perseguir su sueño de ser una estrella, pero quizás duró demasiado". "Solo estaba intentando ser padre", recalcaba.

Sin duda, estas declaraciones han herido mucho a Britney y la cantante no ha dudado en responder a su hijo con unas palabras muy tajantes.

La respuesta de Britney Spears

"Me entristece profundamente saber que piensan que no estaba a la altura de sus expectativas como madre", empezaba tras mencionar que nada de lo que dijera cambiaría nunca su amor incondicional y sin límites hacia sus hijos.

"Ayudé a vuestro padre cuando no tenía trabajo durante 15 años", retomaba el comunicado. "Asumo que es más fácil para vosotros no tener a nadie encima controlando si hacéis las tareas. Estoy segura de que los estándares de vuestro padre fumando hierba todos los días benefician vuestra vida diaria a los 15 y 16 años", apuntaba Britney entre exclamaciones.

Tras dedicarles unas palabras de amor a sus hijos, Britney no podía pasar sin volver a hacer hincapié en un tema muy doloroso para ella:

"En cuanto a mi salud mental, querido hijo debes aprender a coger un libro y leerlo antes de siquiera pensar sobre mi intelecto. Dile a tu padre que intente al menos cortar el césped...", decía la cantante de 'Toxic' sin tapujos.

Por último, no ha dejado en el olvido el tema de la tutela y ha comunicado a su hijo que si de verdad piensa que su abuelo y su abuela lo hicieron bien con ella y no piensan que son "malas personas", entonces "he fracasado como madre y espero poder charlar contigo y con tu padre, cara a cara, para que aprendamos lo que es bueno".

Britney ha recibido el apoyo de muchas celebridades, pero el debate sigue abierto y hay quien aún espera que la historia siga saliendo a la luz para poder posicionarse.

