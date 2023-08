Britney Spears y Sam Asghari: El motivo de su divorcio tras solo 14 meses de matrimonio

Rosalía y Rauw Alejandro, Ricky Martin y Jwan Yosef, Tini Sotessel y Rodrigo De Paul…. Y ahora Britney Spears y Sam Asghari. Este verano está siendo un auténtico desastre en términos de amor y famosos. Solo un año y dos meses después de haberse casado, la cantante y el modelo habrían tomado la decisión de separar sus vidas, por lo que no nos queda otra que incluirlos en la lista de las rupturas más sonadas.

El medio estadounidense TMZ ha publicado esta exclusiva aportando varias pruebas que confirmarían la ruptura, noticia que se ha extendido rápidamente a otros portales americanos e internacionales. Lo que es cierto es que ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente al respecto, por lo que deberemos esperar para ver cómo evoluciona esta situación.

¿Qué se sabe del divorcio de Britney Spears?

Según cuenta TMZ, el motivo que se esconde tras esta radical decisión sería una acusación de infidelidad -seguida de una gran discusión- por parte del modelo a la cantante, alegando "diferencias irreconciliables". A todo esto, se suma el hecho que Asghari ya habría abandonado la mansión que compartía junto a su mujer en California y llevaría un tiempo fuera del domicilio conyugal, pasando a tener una vida en solitario. Una persona cercana al modelo habría confirmado que Sam estaría a punto de pedir los papeles para terminar con el matrimonio, si no lo ha hecho ya.

Los rumores cada vez son más abundantes y algunos se refieren al carácter de Spears, pues provocaría peleas muy fuertes con gritos, algo que Sam ya no podría soportar más. También se especula que el modelo tendría la intención de cambiar su acuerdo prematrimonial. En el documento, constataron que, en caso de separación, el modelo no tendría derecho a recibir nada de la fortuna de la cantante, aunque no especificaba qué pasaría con las ganancias de ambos durante el matrimonio. Ahora él busca recibir una gran compensación económica y el pago de sus gastos legales.

Esta no es la única noticia que se publica sobre los problemas en la relación, pues desde hace unos meses la pareja no estaría atravesando una buena etapa, estarían ante una gran crisis de pareja cargada de discusiones y desencuentros, aunque sus más allegados manifestaban todo lo contrario hace apenas un mes. Por su parte, la cantante habría contratado a una de las abogadas más famosas especializadas en divorcios famosos, Laura Wasser, quien ha defendido a personajes como Johnny Depp.

Britney Spears: Así ha sido su matrimonio con Sam Asghari

Aunque su etapa como marido y mujer ha sido breve, ambos han mantenido una relación bastante duradera, pues antes de pasar por el altar fueron pareja durante ni más ni menos que siete años. La americana y el modelo se conocieron durante el rodaje de uno de los videoclips de la artista en 2016, "Slumper Party", cuando surgió la chispa entre ambos.

A pesar de llevarse 12 años de diferencia, la edad no fue un impedimento y empezaron una relación. Durante los ocho años en lo que han compartido vida, Sam ha sido uno de los pilares de Britney, pues recordamos que la cantante tuvo que hacer frente a sus problemas de salud mental. También tuvo un papel importante a nivel sentimental cuando se libró de estar bajo la tutela de su padre.

Uno de los episodios más oscuros que ha vivido la pareja fue el aborto espontáneo que sufrió Spears en mayo de 2022. En su momento, compartieron la noticia con mucha felicidad, por lo que la pérdida de su "bebé milagroso" -el que sería el tercer hijo de la cantante y el primero de la pareja rota- fue un auténtico varapalo para ambos.