El impactante testimonio del padre de Britney Spears tras diez años sin hablar sobre la tutela de la cantante

Tras 13 años de tutela por su padre, Britney Spears quedaba legalmente liberada en noviembre de 2021 para hacer lo que quisiera. Desde entonces la cantante de 'Baby One More Time' y 'Toxic' ha hecho lo que le ha dado la gana, pero también ha tenido muchos problemas con su familia.

Así, hace unos meses descubríamos que los hijos de la cantante no querían visitar a su madre y con un estamos esperando a "que ella esté mejor mentalmente" la tensión acababa por liberarse. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Y es que parece que aunque hayan pasado un par de meses, Britney Spears no ha podido reestablecer el vínculo con sus hijos, su ex o incluso su padre. Es más, este último ha decidido hablar por primera vez en diez años con la prensa sobre la tutela personal y financiera de quien fue 'la princesa del pop'.

Así, en una entrevista con 'Daily Mail', James Spears ha contado su verdad y a todos ha sorprendido sus declaraciones, pues asegura que él es la única razón por la que Britney Spears sigue viva.

"No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un infierno, pero yo quiero a mi hija con todo mi corazón y mi alma. ¿Dónde estaría Britney sin esa tutela? No sé si ella seguiría viva, no lo sé", explicaba.

"La tutela era una buena herramienta para protegerla y también proteger a los niños. Sin ella, no creo que ella hubiera podido recuperar a sus hijos", contaba al medio mencionado anteriormente.

Y es que, según contaba James Spears, para él también han sido unos años complicados y lo que menos quiere es hablar de más para "hundir más en el hoyo" a una Britney desatada.

Asimismo, el medio recoge las declaraciones de los abogado de James: "Su vida estaba en ruinas y estaba en apuros físicos, emocionales, mentales y financieros".

En cuanto a la crianza de sus hijos, James Spears confiesa que fue él mismo y Kevin Federline, el ex de Britney y padre de sus dos hijos, quienes cuidaron de los pequeños en armonía.

En base a la entrevista, la tutela aseguró que los hijos de Britney no salieran de casa sin seguridad y que no fueran al colegio sin comer. Los arreglos judiciales también ayudaron a Britney a reconstruir sus finanzas porque, según su padre, por entonces "estaba arruinada".

"Lo que yo entiendo por tutela es ayudar a alguien a recuperar su vida y regresar a la sociedad para vivir normalmente", comentaba el padre de la cantante.

Sin embargo, lo cierto es que, como en cualquier historia, siempre hay dos versiones (o incluso tres si contamos el #FreeBritney), y solo conociendo todas las versiones se puede tener alguna noción sobre lo que verdaderamente pasaba.