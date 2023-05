Bertín Osborne asegura que se ve "con frecuencia" con Gabriela Guillén, su amiga especial: "Es encantadora"

Los Teatros Luchana de Madrid se convertían este jueves en el enclave desde donde se presentó en sociedad el documental 'Fanáticos de lo real'. Una producción de Burger King en colaboración con LaLiga Genuine que trata de visibilizar a las personas con discapacidad intelectual a través de las vidas de José Antonio, Rebeca y Pedro, tres jóvenes futbolistas que luchan por la inclusión para cumplir sus sueños.

Un evento que contó con Bertín Osborne como maestro de ceremonias que, feliz de poder presentarlo, le mostró a la prensa su orgullo,agradeciéndole a las entidades la iniciativa de "ayudar e intentar la integración de los chavales" en el mundo del deporte. Algo que, como él mismo confiesa, lleva 12 años "luchando con eso" junto a su exmujer, Fabiola Martínez, con su fundación.

"La felicidad que se les da a estos niños, eso no lo sabe nadie en el mundo más que ellos y sus familias. Nosotros hace 25 años en este país o hace 30 años, a los niños les escondían en su casa, no les sacaban a la calle, y yo lo he vivido en mi fundación, porque les daba vergüenza. Hoy esos niños están jugando al fútbol, son visibles y son igual que nosotros y más importantes porque son buenos. Y todos estos niños son buenos de corazón, no conocen la maldad, y eso es lo que tendríamos que tener en cuenta todos", ha explicado.

Bertín Osborne | GTRES

El presentador también se ha pronunciado sobre Gabriela Guillén, la fisioterapeuta con la que se le relacionó sentimentalmente hace unas semanas. Entonces, este primero le aseguró a la revista ¡HOLA! que era "una amiga especial como tengo otras muchas amigas especiales. Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto 8 o 10 veces y ha estado aquí en mi casa de Sevilla con amigas en 2 o 3 ocasiones. Punto y se acabó", y ahora ha vuelto a aclarar qué tipo de relación tienen.

Pese a que ha asegurado que "estamos aquí para hablar de una cosa mucho más seria" y que "ya tendremos tiempo de hablar de esto", Bertín Osborne sí ha querido revelar cómo es la modelo y con qué asiduidad se ven: "Tengo que deciros que es una chavala encantadora, que es una niña estupenda que trabaja como una burra para sacar adelante su vida. Nos vemos con frecuencia, nos estamos conociendo y nada más, no hay que darle más vueltas al tema, llevo dos años y medio soltero pues oye lo normal es que salga con una chavala, pues eso es lo que hago", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.