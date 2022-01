Así es Steven LaBrie, el nuevo cantante de Il Divo tras la muerte de Carlos Marín

El 2021 cerraba su último trimestre con una noticia inesperada que dejó trastocado toda la industria musical. Fue el 19 de diciembre el día del inesperado fallecimiento de Carlos Marín, el integrante español del grupo Il Divo.

Una gran pérdida para todos sus seres queridos, sus compañeros de profesión y todos aquellos que acompañaron al cuarteto desde sus inicios a comienzo de los años 2000. Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard, los tres que compartían escenario y pasión con Carlos Marín han querido recordar a su amigo y rendirle homenaje con lo que el español más amaba, la música.

Tras numerosos cambios en las giras musicales en los últimos años a causa del covid19 y, este diciembre con la enfermedad que retiró a Carlos de sus actuaciones y que terminó con su vida, Il Divo ha tenido que modificar sus planes de conciertos y ahora pretenden retomarlos de cara al 2022 variando el tour musical que en un inicio se llamaría 'For once in my life' por 'Greastest Hist Tour', con el que buscan hacer una recopilación de temas desde su comienzo como grupo en 2003 y homenajear al artista fallecido.

Además del renombramiento de la gira, la banda tiene otras novedades que llegan a través de sus redes sociales, informando de la reorganización de fechas de conciertos y la incorporación de un nuevo miembro a la banda que sustituya de forma temporal, o definitiva, el vacío que ha dejado el barítono.

Steven LaBrie ha pasado con ese comunicado de la banda, de ser un cantante desconocido, a encontrarse en el centro de todas las miradas. El artista que comparte las características de la voz con las que contaba Marín ha sido el elegido para sustituir al español, siendo nombrado como uno de los cinco barítonos más prometedores por del Opera News, un nombramiento que se sumó a su Top Prize del 2016 y la beca que recibió para formarse en la George London Music Foundation.

El mexicoamericano no solo se ha dejado ver sobre los escenarios, sino que también ha tenido apariciones ante las cámaras por sus actuaciones. LaBrie es muy activo en redes sociales y pese a no pasar los 11 mil seguidores aprovecha sus publicaciones para dejarse ver en su día a día compartiendo detalles de su vida privada.

El deporte, las actividades al aire libre, los viajes y el amor son los protagonistas de sus posts, en los cuales podemos descubrir su pasión por el mundo fitness o su relación con el estadounidense Adam Nielsen, con el que lleva más de seis años de romance y con el que comparte la vena musical. Ambos regalan a sus seguidores idílicas fotografías de sus vivencias, las cuales también vienen acompañadas de la presencia de un pequeño felino de color gris. Un gato que roba el protagonismo a la pareja en todas sus apariciones.

El fichaje de Il Divo trae con él una larga trayectoria profesional que le hacen convertirse en el candidato ideal para tomar la posición del fallecido Carlos Marín, quién será sustituido, pero nunca olvidado.

...

Seguro que te interesa...

Gerarldine Larrosa y la familia de Carlos Marín despiden al cantante en la intimidad