Il Divo tiene nuevo cantante tras la muerte de Carlos Marín

El 2021 terminó con una de las noticias más tristes para el mundo de la música. El cantante Carlos Marín, vocalista de Il Divo, fallecía por COVID en un hospital de Manchester tras varios días ingresado en la UCI.

El pasado lunes 27 de diciembre, los familiares y amigos más cercanos, así como algunos de sus fans, se acercaban al tanatorio de San Isidro de Madrid para darle su último adiós. Su ex mujer, Geraldine Larrosa, tuvo unas bonitas palabras para el artista: "Se despidió de mí diciéndome que era la mujer de su vida".

Además, el grupo Il Divo también mandaba un mensaje por Navidad tras su fallecimiento. Ahora, se ha conocido que David Miller, Sebastien Izambard y Urs Buhler, los integrantes del grupo Il Divo, retomarán este año 2022 la gira de conciertos que se suspendió por la enfermedad de Carlos Marín.

El tour ha sido renombrado como 'Greatest Hits Tour', rendirá homenaje a Carlos Marín y también hará referencia directa a los grandes éxitos que no ha dejado de acumular el grupo desde que iniciara su carrera en el año 2003.

Además, también han anunciado en sus redes sociales quién será el cantante que se unirá a ellos de forma especial durante los próximos conciertos para sustituir a Carlos Marín: el barítono estadounidense, Steven LaBrie.

"La gira, anteriormente conocida como 'For Once in My Life Tour', continuará bajo el nombre 'Greatest Hits Tour' e incluirá la aparición estelar del barítono mexicano-americano Steven LaBrie. La gira estará repleta de éxitos del vasto catálogo musical de Il Divo y contará con una producción escénica increíble. Todas las entradas de los shows programados con anterioridad serán respetados en los conciertos de 2022", dice el mensaje que han compartido en su cuenta de Twitter.

