Así es la hija de 19 años de Javier Conde y Estrella Morente, la mezcla perfecta de sus padres

¿Quién es Estrella Conde? Además de una joven con una espectacular belleza racial a la que ahora ponemos cara, se trata de la desconocida hija de Estrella Morente y Javier Conde. Pero, a pesar de que sus padres forman una de las parejas más estables del panorama nacional desde hace 25 años, su hija se ha mantenido alejada de los focos y con una vida completamente anónima de la que pocos detalles se conocen.

Javier Conde y su hija Estrella en La Maestranza de Sevilla | Europa Press

El pasado mes de marzo, la hija de Morente y Conde cumplió 19 años. De ella se conoce que no tiene redes sociales -o no con su nombre-, que está alejada del foco mediático que frecuenta su familia (pues además es nieta de Enrique Morente y sobrina de Kiki y Soleá Morente) y, al parecer, no tiene pensado seguir los pasos profesionales de su madre ni de su padre, aunque este último ha revelado en más de una ocasión el "duende" que tiene su hija para el baile.

Sin embargo, Estrella ha roto con la discreción que rodea su vida apareciendo en la plaza de toros de La Maestranza junto a su progenitor. Derrochando complicidad con el extorero y manteniéndose en un segundo plano mientras Javier saludaba cariñosamente a unos conocidos, la joven ha acaparado todas las miradas con su larga melena castaña y una belleza racial, la mezcla perfecta entre su madre y su padre.

Javier Conde y su hija Estrella en La Maestranza de Sevilla | Gtres

"Es mi hija. Me he traído a Estrella chiquita, Estrella grande está hoy trabajando", ha presumido Javier orgulloso, agradeciendo los piropos de la prensa mientras la joven, detrás de su padre, ha evitado debutar ante las cámaras.