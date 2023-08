Kiki Morente presume de sobrina: Una tarde de toros con la hija de Estrella Morente y Javier Conde

Hace 22 años, Estrella Morente y Javier Conde se casaban en Granada en un acontecimiento por todo lo alto que reunió a miles de invitados y significó el inicio de una historia de amor que sigue patente hoy en día. Después del "sí, quiero", la cantante y el torero dieron un paso más en su relación y, en 2002, nació Curro, el primogénito, y, en 2005, llegó al mundo Estrella. Sin embargo, durante estos años, se han mantenido lejos del foco mediático.

No existen apenas fotografías de ambos, más allá de las habituales en momentos claves e importantes de su vida como los bautizos o la comunión. Por este motivo, siempre que uno de los integrantes de la familia comparte alguna imagen donde aparezca uno de los dos, esto se convierte en noticia. En este caso, se trata de Estrella Morente, la pequeña de la familia, quien aparece junto a su tío materno, Kiki Morente.

No obstante, aunque pocas, lo cierto es que no es la primera vez que vemos y ponemos cara a la hija pequeña de Estrella Morente y Javier Conde. La cantante ya subió un emotivo texto de felicitación, acompañado de una fotografía de ella, cuando cumplió la mayoría de edad.

Una tarde de toros con Kiki Morente

En esta ocasión, el nombre de Estrella Morente es noticia y no por la música. Ni siquiera se trata de la cantante, sino de su hija pequeña, con quien comparte nombre. La segunda hija de la artista y el torero, quien acaba de cumplir 18 años, ha aparecido en redes sociales gracias a la publicación que ha subido su tío materno Kiki Morente en su perfil de Instagram. Ambos aparecen disfrutando de una tarde de toros en Málaga.

El cantante ha publicado en sus redes sociales unas imágenes del fotógrafo Lorenzo Carnero Ramírez con un pie de foto que decía "Tarde de toros con mi persona favorita, mi sobrina". Una publicación que no ha tardado en recibir el asombro y sorpresa de todos los seguidores de Kiki Morente, quienes reaccionaban a la belleza de ambos. Pero, sobre todo, porque veían con claridad a la pequeña Estrella Morente. Algo que pasa a cuenta gotas.

La presentación en sociedad de la pequeña Estrella Morente

No obstante, no se trata de la presentación en sociedad de la pequeña Estrella Morente, a quien ya conocíamos gracias a otra publicación en redes sociales el pasado 8 de marzo. Una fecha especial para ella, ya que cumplió la mayoría de edad. De esta forma, su madre le dedicó unas preciosas palabras en su perfil de Instagram. "Parece que fue ayer cuando me pusieron en el pecho esta flor que hoy en día es la más bella de todas las rosas de mi jardín soñado. Me siento orgullosa de esta preciosa niña que ya es toda una mujer dispuesta a llenar de luz y de amor todo lo que se encuentre en su camino. Te quiero más que a mi vida, Estrella. Sé feliz e intenta hacer felices a los demás si está en tu mano", decía el post.

Aquella fue la primera y única vez que se ha visto a la pequeña Morente en imagen y fue gracias a su madre. Desde entonces, ni rastro. Por si fuese poco, mantiene su cuenta de Instagram cerrada y en privado, por lo que es imposible ver nada sobre ella.