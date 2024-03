Estrella Morente reflexiona al recibir el alta después de ser operada de urgencia y recuerda a su padre: "Estamos vivos de milagro"

Buenas noticias para Estrella Morente. Hace apenas unos días, la cantaora sembraba la preocupación al tener que cancelar su última actuación, un concierto solidario por la Asociación de Esclerosis Múltiple. ¿El motivo? Una operación de urgencia de la vesícula tras fuertes dolores. Ella misma publicó este revés de salud y ahora, recuperándose, ha confirmado que se encuentra bien y en casa.

"Afortunadamente ya en mi casa. Me gustaría agradecer tantas muestras de cariño y de apoyo como he recibido estos días…", ha comenzado escribiendo en una publicación que no ha tardado en llenarse de bonitos mensajes. Pasión Vega o Mariola Orellana, entre otras, le han mandado mucho ánimo a través de los comentarios. Y es que, esta última se enteró por la prensa de esta intervención.

Estrella Morente, además, ha confesado que tiene el corazón lleno de amor por todo el cariño recibido tanto de su familia, como de sus amigos, "del pueblo, del público, de los medios de comunicación, de los compañeros…". Y, completamente sincera, ha subrayado que en ocasiones se nos olvida "lo vulnerables que somos".

Este bache del que ya se recupera favorablemente le ha hecho pausar su agenda hasta nueva orden, aunque no todo ha sido malo: "De todo se aprende y la lección, en esta ocasión, ha sido que la vida a veces te frena para que contemples desde otro prisma y vuelvas con más ganas de valorarla". Y eso ha hecho ella, recordando a su padre, Enrique Morente, en uno de los momentos más complicados: "Qué buena esa expresión tan conocida de mi padre y qué verdad es: ESTAMOS VIVOS DE MILAGRO".

Con este mensaje, Estrella ha calmado la preocupación y ha dejado claro que se encuentra bien y cogiendo fuerzas en la intimidad de su hogar para volver a los escenarios con energía: "Me vuelvo a subir al tren! Gracias a todos". Se espera que sea el próximo 11 de mayo cuando la artista retome la actuación que tenía prevista en Granada y que, finalmente, no ha podido ser.