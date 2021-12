Así es Grace Johnson, la 'hermana' de Stella Banderas y Dakota Johnson más desconocida

El estreno del nuevo proyecto musical de Antonio Banderas ha generado un gran revuelo debido a la colaboración como segunda asistente de dirección de su hija Grace Johnson, además de contar con la participación de su otra hija Stella del Carmen Banderas y de su actual pareja Nicole Kimpel.

La modelo Grace Johnson, que forma parte desde el año 2019 de la cantera de IMG Models, la agencia de tops como Kate Moss y las hermanas Gigi y Bella Hadid, no es hija biológica de Banderas, ya que la única hija de sangre que tiene realmente es Stella del Carmen, sin embargo tanto ella como su padre la tratan como una más de la familia, tanto es así que la han incluido en este gran proyecto del actor español. Y es que los padres de Grace son Don Johnson, ex marido de Melanie Griffith, y Kelley Phleger, actual pareja de Don.

Grace de 21 años y Stella de 25, son como hermanas, a pesar de no compartir ADN, y en alguna ocasión han hecho apariciones públicas posando juntas. En el gran evento de Banderas, Grace declaraba a la revista 'Glamour': "Mi relación con Dakota es un mix, porque no solo es mi hermana, es mi mejor amiga. Desde hace mucho, sin importar la diferencia de edad siempre me ha tratado como a una igual. Dakota y Stella son mis apoyos, acudo a ellas para pedir consejo". Esta familia, aunque sea de locos, ha forjado una unión muy grande y todos se tienen un gran cariño.

Grace declaraba que una de sus pasiones era la fotografía: "Todo comenzó con mi abuela, que es una fotógrafa alucinante. Desde muy pequeña tuve la inquietud de aprender a usar las cámaras. De hecho, me regaló algunas de ellas para practicar. Perdí el interés hasta los dieciséis y al final me compré mi primera cámara de 35mm. Desde entonces continúo mejorando y recibiendo clases"

De la que si es hermana Grace es de los cuatro hijos más que tiene Don Johnson: la famosa actriz de la saga de 'Cincuenta sombras de Grey', Dakota Johnson, que sale del matrimonio que tuvo con Melanie Griffith; Jesse Johnson, fruto de la relación amorosa que tuvo con la modelo Patti D'Arbanville; Jasper y Deacon Johnson, hijos que ha tenido con la que es ahora su actual pareja Kelley Phleger, tras haberse casado en 1999.

La relación amorosa entre Antonio Banderas y Melanie Griffith comenzó en 1996 y terminó en 2014, ambos han rehecho sus vidas con diferentes personas, pero lo más importante es que siempre han querido mantener una unión familiar muy grande entre todos ellos, a pesar de que algunos, como es el casi de Grace con la familia Banderas, ni si quiera comparten ADN.

...

Seguro que te interesa

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith revela el momento especial que vivió con su padre y que nunca olvidará