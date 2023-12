Ares Teixidó cuenta más detalles sobre su hospitalización y su actual estado de salud

La comunicadora Ares Teixidó anunció en su cuenta de Instagram que tuvo que ser ingresada de urgencia, dejando a sus seguidores muy preocupados. Ayer, miércoles, la catalana volvió a aparecer en sus redes para hacer una actualización de su estado de salud: "A las 7 me han hecho una analítica. Espero que salga bien y que puedan darme el alta" "Hoy me encuentro bien, a pesar de que llevo unos días aquí, me encuentro mucho mejor", informaba después de haber subido el día anterior una publicación con una vía en el brazo.

Story de Ares Teixidó | Instagram

El motivo del ingreso hospitalario de Ares: aún desconocido

Por ahora, la periodista no ha detallado el motivo de su ingreso, pero sí que, después de saber los resultados de las analíticas, explicaba: "Ya he echado la lloradita de la mañana porque no me han dado el alta". "Han encontrado unas alteraciones en la analítica, entre otras cosas", añadía.

"Vine en ambulancia, no sé ni donde estoy", explica Teixidó

Teixidó ha compartido algún vídeo en el que aparece andando lentamente por los pasillos del hospital o tumbada en la cama de su habitación. Ayer, de hecho, explicaba que había podido ponerse de pie: "Es la primera vez que salgo al pasillo porque vine en ambulancia, no sé ni dónde estoy, ¡qué mareo tengo!". Posteriormente, informaba en sus stories que se encontraba mejor mientras podíamos verla mirando, desde la cama de su habitación, el programa de La Sexta Zapeando del cual es colaboradora.

Story Areix Teixidó | Instagram

Reacción de los usuarios ante el ingreso de Ares Teixidó

Algunos de sus más de 200.000 seguidores manifiestan su preocupación en su último post con numerosos comentarios, como: "mejórate pronto" o "¿Qué le ha pasado a Ares?". Así como también podemos ver muestras de apoyo en otras redes sociales como Twitter.

Por otra parte, su amiga Aguasantas Vilches ha publicado un story con una foto y el siguiente texto: "Que Dios te bendiga, mi amor. Sabes que daba lo que fuera por estar allí contigo a tu lado sin moverme. Le pido a Dios que te cuide mucho y hazme el favor de parar un poco. Cuando salgas de ese hospital, hay que mirarse uno mismo todo el tiempo, no se puede estar pendiente de nadie más. Eres la persona más especial del mundo".

Story de Ares Teixidó | Instagram

La diabetes tipo 1 de Ares Teixidó

Hace cinco años le diagnosticaron diabetes tipo 1 a Ares Teixidó y aunque no se haya confirmado que esta patología tenga relación con su actual ingreso hospitalario, es algo que, desafortunadamente, la puede exponer a posibles desajustes.

"Si alguna vez tenéis un indicio de que algo no funciona en vuestro cuerpo, por tonto que os parezca, id al médico", declaraba en sus redes en el momento que la diagnosticaron. Lo que le hicieron saltar las alarmas fueron la "sed extrema, hambre voraz, pero de sentir hasta dolor si no comía, cosquilleo en los pies, en las manos, ganas de micciones todo el día. Además, mucha sensación de cansancio y fatiga, mucha irritabilidad y cambios de humor", compartía. La visión borrosa, explicaba, fue el síntoma que más le llamó la atención que le hizo llegar a pensar que tenía que llevar gafas. Afortunadamente, la periodista pudo ser diagnosticada y compartió a sus seguidores su alegría: "cada día estoy mejor y eso es gracias a mi dosis de insulina".