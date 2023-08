Ares Teixidó muestra cómo se cambia el sensor para medir la glucosa: "Lucho la batalla contra mi cuerpo 24/7"

¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve el dispositivo que llevan pegado en el brazo algunas personas? Se trata de un sensor para medir la glucosa en sangre y es muy útil para que los diabéticos no tengan que estar constantemente pinchándose el dedo.

Ares Teixidó, que padece diabetes tipo 1, lo lleva y como personaje público que es, ha querido darle visibilidad mostrando en las historias de Instagram cómo se lo cambia. En el vídeo, la presentadora aparece recién duchada, con el pelo aún envuelto en una toalla, manipulando el aplicador frente la cámara. "Esto es un sensor de monitorización continua de glucosa en tiempo real y al llevarlo, no es necesaria una calibración con glucemias capilares que nos dejan los deditos como un colador", ha escrito en el texto.

Story | Instagram @aresteixido

Este aparato que describe Teixidó funciona, tal y como explican desde la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), con un sensor compuesto por un filamento que se coloca debajo de la piel y mediante una reacción enzimática que mide la glucosa cada cinco minutos. Sobre el sensor se coloca un transmisor, que es lo que recibe los datos y los envía al teléfono móvil o dispositivo vinculado como receptor, que es el que avisa al paciente si los niveles de glucosa suben o bajan. Estos receptores funcionan con un programa que sirve para gestionar el historial.

¿Y por qué se lo cambia Ares? Porque el sensor, es decir, la pequeña aguja que se adentra en la piel, dura entre 6 y 14 días dependiendo del modelo. Aun así, como dice la leridana, sale más a cuenta que tener que realizar la prueba en el dedo varias veces al día.

La relación de Ares Teixidó con la diabetes

En octubre hará 5 años que a Ares Teixidó le diagnosticaron diabetes 1, una enfermedad con la que le ha costado lidiar. "Es una enfermedad crónica muy silenciosa y silenciada. Lucho una batalla contra mi cuerpo 24/7, una que nunca termina, sin interrupciones. Hay épocas que solo pienso en mandarla a la mierda, pero me quiero tanto que no me lo puedo permitir, así que voy a priorizarla (priorizarme) e intentar mejorar mis controles diabetológicos a partir de ya. ¡Ánimo a todos los dulces guerreros que estáis por aquí!", explica en la siguiente story.

"En un año, mi relación con la diabetes será la más larga que haya tenido y a la vez la relación que más veces he querido dejar en mi vida", bromea al final de esta batería de stories para suavizar la seriedad del texto escrito.

Story | Instagram @aresteixido

¿Qué es la diabetes tipo 1?

La Federación Española de Diabetes (FEDE) describe la diabetes tipo 1 como una "enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza porque el páncreas pierde la capacidad de generar insulina, la hormona que regula la hiperglucemia" Por este motivo, las personas con diabetes tipo 1 necesitan administrarse insulina a diario y de por vida. Se trata del tipo menos común, afectando entre el 5% y el 10% de las personas con diabetes de todo el mundo.

Por otro lado, la diabetes tipo 2 es la forma más frecuente de diabetes, que se caracteriza por la resistencia a la insulina, lo que significa que las células no responden adecuadamente a la insulina que el cuerpo produce. Con el tiempo, el páncreas puede perder su capacidad de producir suficiente insulina para compensar esta resistencia. La diabetes tipo 2 suele estar relacionada con factores genéticos y de estilo de vida, como la obesidad y la falta de actividad física, factores que, si se controlan, pueden equilibrar el azucar en sangre. A veces también se trata con medicación.