Arantxa de Benito asegura que "no tiene mucha idea" de los problemas de salud de Romina Belluscio que padece Lyme

Este jueves han sido varios los famosos que han mostrado su lado más solidario en la cena del 25º aniversario de la ONG Infancia sin Fronteras: Ágatha Ruiz de la Prada, Eduardo Navarrete, Normal Duval o Arantxa de Benito.

Arantxa de Benito, en un evento solidario en Madrid | Gtres

Arantxa de Benito volvió a demostrar su gran simpatía y cercanía con la prensa a la que concedió unos minutos tras su paso por el photocall. Unas declaraciones donde, además de intentar concienciar sobre la importancia de ser solidarios con los demás y de cómo influye cada granito de arena por pequeño que sea, la empresaria habló de lo feliz que está de su faceta como abuela.

"Es una pasada, estoy totalmente enamorada de él y tiene una conexión conmigo súper especial", cuenta emocionada ante los micrófonos de Europa Press. "No me ha sorprendido esa faceta de abuela porque yo soy muy niñera de siempre, siempre me han gustado mucho los niños, pero lo que me ha sorprendido es el amor tan infinito que se le puede tener a un ser humano", reconoce la empresaria.

Arantxa de Benito muestra su lado más solidario | Gtres

Siempre natural, Arantxa tampoco ha dudado en confesar que aunque la relación con Guti, su exmarido y padre de sus dos hijos, siempre está siendo cuestionada, por suerte, está "todo en orden gracias a Dios, todos felices y todo bien, estable".

Además, tampoco ha tenido inconvenientes en pronunciarse sobre Romina Belluscio, actual mujer de Guti. La empresaria ha asegurado que "no tiene mucha idea" sobre los problemas de salud que recientemente Romina relataba a través de su cuenta de Instagram donde mostraba cómo han sido de duros los últimos tres años luchando contra la enfermedad de Lyme: "Ah pues de eso no tengo mucha idea. Gracias".