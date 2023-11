Eduardo Navarrete cuenta que la reina Letizia le echó un piropo por su cutis: "Leti, llámame"

Como era de esperar, la reina Letizia fue la gran protagonista de la fiesta organizada por La Razón con motivo de su 25 aniversario. Un evento repleto de anécdotas para contar, como el encuentro que tuvo Eduardo Navarrete con Su Majestad.

El televisivo no quiso perder la oportunidad de saludar a la Reina, pero lo que llamó especialmente la atención fue la forma coloquial con la que lo hizo. "¿Qué tal, guapa?", le dijo, a lo que Letizia contestó lanzándole un beso.

Ahora, Navarrete ha contado a los micrófonos de Europa Press cómo vivió este momento en la cena solidaria del 25 aniversario de la ONG Infancia Sin Fronteras. El diseñador ha sido parte del evento para apoyar la causa y colaborar con ella, creando unas camisetas: "Feliz de colaborar con todo lo que pueda".

Eduardo Navarrete en la cena solidaria de la ONG Infancia Sin Fronteras | Gtres

En cuanto a su comentando encuentro con la Reina, ha confesado que se saltó el protocolo porque le transmitió "cercanía y buen rollo", motivo por el que se dirigió a ella como si la conociese desde hace tiempo: "Me salió del alma. Lo raro es que no le dijera: Hola, chochete".

Asimismo, el diseñador ha tenido unas palabras de admiración hacia Letizia, que con el paso de los años ha conseguido ganarse el cariño de gran parte del pueblo: "Ella fue súper maja, educada, guapa no, está guapísima, es que está muy guapa, se lo tuve que decir". Un encuentro que le "impactó" porque los nervios se apoderaron de él.

La reina Letizia en la fiesta de La Razón | Gtres

"Me dijo de mi cutis, que qué buen cutis", ha dicho Eduardo orgulloso. Y él, feliz: "Yo no sabía si iba o venía. Estaba maravillosa, me encantó conocerla". Ahora, el siguiente paso es poder vestirla con sus creaciones: "Cuando ella quiera. Leti, llámame, vente al showroom".