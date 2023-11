Ágatha Ruiz de la Prada cuenta la sorprendente conversación que tuvo con Genoveva Casanova recientemente: "Me chocó"

Ágatha Ruiz de la Prada es incansable. En la última semana la hemos visto ejerciendo de dependienta en el Rastrillo de Nuevo Futuro, en la fiesta de La Razón en la que la reina Letizia se dio un auténtico baño de masas y, este jueves, en la cena solidaria del 25º aniversario de la ONG Infancia sin Fronteras.

Ágatha Ruiz de la Prada, en el aniversario de la ONG Infancia sin Fronteras | Gtres

Un acto al que ha asistido sin su pareja, José Manuel Díaz-Patón, aunque la diseñadora asegura que si hubiese ido "estaría más divertida" ha confesado con una sonrisa a los micrófonos de Europa Press y en el que ha contado la emoción de la reina Sofía en la primera edición del rastrillo sin la presencia de la infanta doña Pilar, que falleció en enero de 2021: "Ella era el alma del rastrillo, ha estado ahí siempre, se la he echado de menos como es natural y la Reina ha querido llenar un poco el huecazo, coger el papel de su cuñada ayudando, y lo ha hecho fenomenal. Se emocionó pero luego estuvo muy simpática y se reía y todo".

Además de con la Emérita, Ágatha también coincidió en el rastrillo con Carmen Lomana: "Dos no se pelean si uno no quiere y yo no quiero pelearme" ha zanjado.

Ágatha Ruiz de la Prada, en un evento en Madrid | Gtres

Mucho más apasionante fue la conversación que tuvo con Genoveva Casanova recientemente y en la como ha revelado la mexicana le confesó "aunque la conozco muy poco", que "desde José María Michavila no había tenido ningún novio". "Me chocó porque tampoco venía muy al caso y se me quedó como en la cabeza. A lo mejor es que justo era lo contrario, no lo sé" asegura Ágatha ante la prensa con total naturalidad.