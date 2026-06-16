Anita Matamoros defiende a su madre, Makoke, tras las críticas a su boda: "Ya están pasadas de moda"

Anita Matamoros ha sido una de las asistentes al último concierto de Bad Bunny. La influencer ha llegado con una gran sonrisa y confesando que no quería perderse por nada del mundo la actuación del artista puertorriqueño, a pesar de haber aterrizado recientemente de un viaje muy especial: la boda de su madre Majoke, celebrada en Ibiza. "La verdad es que no pretendía venir, no pensaba venir. Ha sido un poco de última hora porque no me podía perder a Bad Bunny", confesaba la influencer a los medios.

Durante su encuentro con la prensa, y tras lo reciente del acontecimiento, Anita ha sido preguntada por la boda de su madre, Makoke, una boda que ha compartido parcialmente con sus seguidores a través de las redes sociales y que ha despertado una gran expectación y también críticas.

Aunque ha preferido no desvelar demasiados detalles, sí ha dejado claro que la experiencia ha sido inolvidable: "Ya veréis todo, yo no os puedo contar nada, pero ha sido increíble, la verdad, un bodón".

Además, Anita ha sido preguntada por como está su madre. Evitando dar más declaraciones, la hija de Kiko Matamoros ha respondido breve: "Ya está, muchas gracias".

Por último, la influencer tampoco ha evitado las preguntas sobre las críticas que ha recibido a raíz de la boda y de algunas de las imágenes compartidas durante esos días. Lejos de mostrarse molesta, ha restado importancia a los comentarios negativos con esta respuesta: "Las críticas... ya, pasadas de moda, ya".