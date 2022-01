Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, se somete a una rinoplastia

Anna Ferrer Padilla ha estado desaparecida durante días en redes sociales y eso ha llamado mucho la atención a todos esos seguidores que no dejan de estar pendientes de todo el contenido que la hija de la humorista muestra en su perfil de Instagram. Tanto secretismo desataba las alarmas, hasta hoy, que la influencer rompía su silencio y hablaba sobre el motivo que le ha llevado a desaparecer de la esfera pública.

"Me he hecho una rinoplastia", confesaba la joven en sus redes sociales después de mostrar una fotografía que se hizo minutos antes de entrar en el quirófano. Una noticia que nos dejaba sorprendidos porque, a pesar de reconocer siempre que la única operación a la que se sometería sería a esta, no esperábamos que fuese ahora cuando tomase la decisión de hacerlo.

Anna Ferrer, minutos antes de entrar a quirófano | Instagram

"Es algo que siempre tenía en mente y al final me he decidido. Me he operado en Sevilla con confianza 100% en mi doctor y os prometo que estoy genial y todo ha ido muy bien", también añadía la hija de Paz Padilla en sus Stories.

Anna Ferrer cuenta que se ha sometido a una rinoplastia | Instagram

Anna compartía con sus seguidores unas imágenes en las que podíamos ver el rostro de la joven con el vendaje de después de la intervención. Eso sí, la influencer no ha perdido el apetito en ningún momento, ya que también compartía unas imágenes en las que la podíamos ver comiendo en unas terrazas al sol junto a su madre y con una gorra que le hacía pasar desapercibida a ojos de todo el mundo.

