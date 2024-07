Anna Barrachina, el refugio de Álvaro Muñoz Escassi en su peor momento: "Has estado sin tener que hacerlo"

Álvaro Muñoz Escassi está en boca de todos desde que conocimos por su propia boca que el motivo de la ruptura con María José Suárez era por una infidelidad que él había cometido.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez | GTRES

Una información que ha desatado una oleada de comentarios negativos hacia el exjinete. Sin embargo, parece que ahora lo único que desea es contar la verdad y explicar por primera vez cómo fue su ruptura con la modelo.

Mientras se siguen conociendo más datos sobre la mujer con la que le fue infiel a María José, el exjinete parece haber encontrado refugio en los brazos de su hija,Anna Barrachina. Al menos, así lo ha expresado por redes sociales.

Anna Barrachina presentando el cuadro que donará a la Fundación Global Gift Foundation | Gtres

"Cuando lo que más quieres está contigo. Tú también lo has estado sin tener que hacerlo", ha expresado en su perfil de Instagram, compartiendo una fotografía en la que posa con la joven, que parece que no se está separando de su lado en estos duros momentos.

La relación de Álvaro con su hija Anna ha ido consolidándose con el paso de los años, pues no fue hasta hace relativamente poco cuando se conoció públicamente que el exjinete tenía una hija. Como él mismo reveló, la joven nació fruto del amor de Escassi y Mercedes Barrachina cuando apenas tenían 19 años. Y, aunque siempre estuvo a su lado, hasta que la pequeña no cumplió 4 años no supo que él era su padre. A partir de entonces, Anna se fue a vivir con su padre y forjaron una bonita relación que mantienen a día de hoy, cada vez más fuerte. Y así lo han demostrado en numerosas ocasiones.