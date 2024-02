Anna Barrachina, hija de Álvaro Muñoz Escassi, habla por primera vez de su relación con Lara Dibildos

En medio del revuelo causado tras los rumores de una segunda oportunidad entre Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido -de los que no se ha querido pronunciar Álvaro Muñoz Escassi-, ha reaparecido ante las cámaras Anna Barrachina por un motivo muy especial.

La joven, hija de Escassi y que mantiene muy buena relación con Lara, ha presentado su obra The Lonely Dino en un evento de la Fundación Global Gift celebrado en Madrid con la que donará el importe íntegro de la venta al proyecto Casa Ángeles para niños con necesidades especiales. Allí ha hablado para los micrófonos de Gtres, desvelando no solo cómo se concentra ella para hacer sus obras, sino también si ha recibido influencia por parte de sus padres en la pintura: "Sí, al final mis padres los dos me han influenciado mucho, cada uno por su lado".

Anna Barrachina presentando el cuadro que donará a la Fundación Global Gift Foundation | Gtres

Fue en 2015 cuando Álvaro sorprendió presentando a su hija Anna en una revista, cuando nadie sabía de la existencia de la joven. Desde entonces, su relación ha ido consolidándose con el paso de los años, recuperando así el tiempo perdido. Juntos hacen todo tipo de planes, como cocinar juntos después del paso del jinete por MasterChef: "Ahora está cocinando y está como un rey. Es todo un experto y sí, hacemos de todo".

Anna Barrachina y Álvaro Muñoz Escassi | Gtres

Tanto es así que la joven ha sido la encargada de diseñar y hacer la etiqueta del vino Famos, el nuevo proyecto de su padre que ha presentado en la capital con la sonada ausencia de Lara Dibildos. Como él mismo ha confirmado, su expareja no ha podido asistir porque se encontraba trabajando en Valladolid. Pero, ¿cómo es a día de hoy la relación de Lara y Anna Barrachina? "Fenomenal, me llevo fenomenal. Tengo la suerte de tener una familia que somos todos súper zen y nos llevamos todos bastante bien", ha confesado la joven.

Anna Barrachina y Lara Dibildos en 2017 | Gtres

Desde el primer día, Lara y Anna tuvieron una relación muy bonita y familiar, tanto es así que la expareja del jinete la ha considerado en todo momento como su hija. Y parece que así será para siempre.