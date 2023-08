Andrea Duro habla claro sobre la realidad de las relaciones en su aniversario con Alejandro Galán: "Somos muy diferentes y lo sabemos"

Para gran multitud de rostros conocidos, las redes sociales son las plataformas idóneas para gritar a los cuatro vientos el amor que sienten por sus parejas, como lo hizo hace apenas unas semanas Jesulín de Ubrique a María José Campanario. La última en hacerlo ha sido la conocida actriz Andrea Duro, publicando un profundo mensaje a su actual pareja, el jugador de pádel profesional Alejandro Galán, con quien empezó su romance hace dos años, tras la ruptura de la famosa con el modelo Juan Betancourt.

A través de una publicación en su feed de Instagram, ha agradecido enormemente a su pareja todo lo que ha aprendido durante este tiempo. "Gracias Álex, porque en esos dos años, con todas las cosas buenas y las cosas malas, nunca nos hemos soltado de la mano", empezaba escribiendo Duro. A esto le sigue una larga reflexión sobre las parejas, el amor y el conocimiento personal, junto a una fotografía en blanco y negro en la que aparecen fundiéndose en un bonito beso.

Andrea Duro y su reflexión sobre el amor y las parejas

"Tener una buena relación con alguien no se produce por arte de magia", constata Andrea. Estos dos años compartiendo vida con el deportista le han servido para mucho, sobre todo para tomar conciencia de todo lo que conlleva una relación de amor sana. Con sus palabras, nos hace partícipes de la forma en la que ambos luchan y cuidan de la pareja a diario: "Trabajamos mucho conjunta e individualmente para seguir juntos y construir la vida que queremos llevar".

Esta mentalidad les ha llevado a cumplir dos años de relación, momento en el que la pareja parece estar más enamorada que nunca. En el emotivo texto, Duro admite que son muy diferentes, pero que es algo que tienen en cuenta. "Lo hablamos todo y mucho, las necesidades propias y las de pareja", afirma. Además, añade que ante cualquier situación siempre intentan resolver el conflicto o necesidad de forma inmediata, pues tienen claro que deben poner el foco en el presente, "porque siempre estamos en continuo cambio y evolución".

Una de las claves para lograr una unión sólida y duradera ha sido el trabajo personal. Aunque saben que son "complejos" y que es importante cuidar al otro, siempre debe estar por encima la consciencia sobre uno mismo. "La única opción para estar bien es tener conocimiento sobre uno mismo, sobre lo que quieres y lo que no, conocer tus límites y un sin fin de cosas sobre ti", reflexiona la que fuera Yoli en Física o Química. Solo estando bien con uno mismo se puede lograr un vínculo fuerte con alguien y, luego, "con toda la honestidad y el amor propio, también conocer al otro".

La historia de amor de Andrea Duro y Ale Galán

Fue a finales de 2021 cuando su historia de amor empezó, aunque decidieron llevar el inicio de su relación de forma muy discreta. Por su primer aniversario, Galán desveló que fue Andrea quien dio el primer paso e incluso, que fue la que le robó el primer beso. Desde ese día, han compartido momentos especiales, viajes y, en general, vida, aspectos de los que la actriz nos ha hecho continuamente partícipes. Por ejemplo, de su abrazo en la final del Premier Padel 2022en la que Ale se proclamó ganador junto a Juan Lebrón.

En estos dos años han evolucionado individual y conjuntamente: "En la relación con Álex he aprendido muchas cosas sobre las parejas, pero he descubierto mucho sobre mí y sobre él", comenta. Ahora atraviesan uno de sus mejores momentos, pues Duro hace referencia a una "estabilidad muy bonita" que solo le aporta cosas buenas: "Me nutre y suma".

Sin especular que pasará el día de mañana entre ellos, Duro acaba su reflexión con una rotunda y sentida frase: "Todo lo que queda, pues ya se verá". Lo que sí tiene claro es que, desde que Alejandro apareció en su vida, todo se ha vuelto mejor: “La vida mola mucho con tu compañía”.