Andrea Duro, primera foto con su nuevo novio: ¿quién es?

El pasado mes de abril, Andrea Duro anunciaba su separación de Ale Galán después de dos años y medio de relación. La pareja, que incluso había dado el paso de convivir en un chalé a las afueras de Madrid, rompió definitivamente y dejó de seguirse en redes sociales, marcando el final de su historia.

Este fin de semana, la actriz ha vuelto a acaparar titulares al presentar públicamente a su nueva ilusión. A través de su cuenta de Instagram, Andrea ha compartido una fotografía donde aparece sonriente, recostada sobre el pecho de un misterioso hombre cuya identidad aún no ha sido revelada.

En la imagen, su pareja oculta el rostro tras unas gafas de sol y la cabeza de Andrea mientras le da un beso. La actriz ha acompañado la foto con la frase: "Ponme algo de música ligera…", un verso romántico de una conocida canción, junto con un corazón.

La publicación ha despertado una oleada de especulaciones. Algunos sugieren que podría tratarse de alguien que trabaja con ella en su nueva serie en proceso de grabación.

El periodista Javi de Hoyos también ha señalado que este misterioso acompañante podría ser el mismo con quien Andrea publicó una foto el día de su cumpleaños, el pasado 14 de octubre, donde escribió: "Mi último día con 32 fue increíble. Soplé las velas entre unas estrellitas y la tarta eran dos brownies".

Entre los cientos de comentarios que la publicación ha recibido, destacan algunas respuestas de Andrea que no han pasado desapercibidas. Una persona ha escrito: "OMG ¿otro?", a lo que la actriz ha contestado con humor: "Y los que no sabéis", acompañado de emoticonos riéndose. Otro usuario ha comentado: "Si llevaba con el otro 8 años, ¿qué ha pasado?", a lo que Andrea ha respondido tajante: "Que me aburrí, señora".

Los seguidores de la actriz no han tardado en reaccionar. La publicación ya acumula casi 40.000 me gusta y más de 100 comentarios que celebran su nueva etapa sentimental y especulan sobre quién es el hombre que le ha devuelto la sonrisa. Por el momento, Andrea Duro guarda silencio sobre los detalles, pero queda claro que la actriz está viviendo un nuevo romance.