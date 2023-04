Ana Peleteiro muestra cómo ha cambiado su cuerpo en cuatro meses tras ser madre: "Estaba todo el rato comparándome"

En diciembre de 2022, Ana Peleteiro se convertía en madre por primera vez. La deportista anunció el nacimiento de Lúa a través de las redes y se sinceró confesando que había vivido "el día más duro y más maravilloso a partes iguales".

Y es que desde que anunció su embarazo, la medallista olímpica fue haciendo partícipes a sus seguidores de muchos de los momentos importantes de esa etapa y cómo la estaba llevando, por lo que también quiso anunciarle cuando antes a su comunidad el nacimiento de la pequeña.

Ana es una deportista de alto rendimiento, por lo que durante el embarazo continuaba con sus entrenamientos, eso sí adaptados a sus necesidades. Ahora, casi cuatro meses después ha querido compartir en sus redes sociales su realidad postparto publicando un carrusel de imágenes y vídeos en los que se puede observar su figura tras el embarazo y cómo ha ido cambiando con los meses. Unas fotografías junto a las que ha escrito un sincera reflexión sobre cómo se ha sentido durante este tiempo:

"Desliza para ver la realidad de mi postparto. Hoy me voy a exponer como nunca y a abrirme en algo que nunca antes os había comentado por redes. Desde del nacimiento de Lúa, me costó muchísimo volver a mirarme al espejo... Falta de sueño, subida de la leche, estrés, kilos de más que hacían que no reconociera mi propio cuerpo… Y cientos de sentimientos que crearon en mi inseguridades, dudas y un poco de tristeza.

Desde el inicio del embarazo dudé de mi cuerpo, y en el posparto esas dudas aumentaron en un 200%. Estaba todo el rato comparándome con otras chicas, que aparentemente se habían recuperado en un abrir y cerrar de ojos, y no entendía por qué, a pesar de no haber cogido mucho peso y de entrenar tanto durante el embarazo, mi cuerpo no volvía a su sitio con la misma rapidez.

Y sí, dudé muchísimo de mí, pero de repente un día dejé de hacerlo y empecé a quererme, respetarme y a sentirme orgullosa de todo aquello que mi cuerpo había creado. Y fue entonces cuando todo en un abrir y cerrar de ojos, empezó a volver a su ser.

Y aquí estamos hoy tres meses y medio después, volviendo a sentirme yo misma, que no la de antes, porque esa Ana nunca jamás volverá (gracias a Dios), orgullosa de haber pasado por todas las fases y orgullosa de haber aprendido una vez más que el cuerpo de la mujer es MARAVILLOSO".

Una publicación donde Ana se ha abierto al completo y en la que ha recibido muchos comentarios de ánimo, cariño y agradecimiento por mostrar una realidad, donde además muchas mujeres han querido contar situaciones similares.