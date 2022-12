Bodas de famosos que se celebrarán en 2023: Lele Pons, Ana Peleteiro, María Isabel, Marco Asensio...

Si 2022 ha sido el año del desamor para los famosos, probablemente en 2023 las parejas de celebrities no lo tengan nada difícil para mejorar estos desesperanzadores datos. De hecho, a lo largo del año hemos sido testigos de diversas pedidas de mano que culminarán en enormes bodas a partir de enero del año al que estamos a punto de dar la bienvenida.

Ya suenan las campanas de boda para Ana Peleteiro, Lele Pons, Soraya Arnelas, Marcos Llorente… y muchas más estrellas que contraerán matrimonio durante el 2023. A continuación, te dejamos una pequeña recopilación con toda la información disponible sobre las futuras bodas de estas celebridades.

Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré

El atleta Benjamín Compaoré aprovechó una de sus románticas escapadas a Bar-le-Duc, su ciudad natal en Francia, para pedirle matrimonio en plena calle a su novia, la medallista olímpica Ana Peleteiro. La atleta ha sido madre hace apenas unos días y así lo ha querido compartir con sus más de 360 mil seguidores en Instagram.

"Sí hoy, mañana y todos los días de mi vida, quiero convertirme en tu mujer y formar la familia más bonita, especial y diferente del mundo", escribió la deportista gallega junto al vídeo de la pedida de mano. A pesar de que todavía no se conocen muchos detalles del enlace, lo que sí está claro es que la invitada más especial será su pequeña hija Lúa.

Lele Pons y Guaynaa

Si bien la estrella de internet Lele Pons y el cantante Guaynaa oficializaron su relación en el 2020, este verano conocimos, del modo más espectacular posible, que la pareja va a casarse este 2023. La joven le dio el 'sí' a Guaynaa ante miles de personas y en mitad de una actuación del puertorriqueño en el festival de música electrónica 'Tomorrowland'.

La boda de Lele Pons promete ser el evento nupcial del año y es que la venezolana ha anunciado mediante un vídeo de TikTok, quienes van a ser sus damas de honor. Se trata, nada más y nada menos, que de: Paris Hilton, Anitta, Kimberly Loaiza, Nicole García, Hanna Stocking, Isabel Grutman e Isadora Figueroa, la hija de Chayanne.

Marco Asensio y Sandra Garal

Una de las bodas de las que más detalles sabemos es la del futbolista Marco Asensio y su prometida, Sandra Garal. La arquitecta explicaba en una entrevista para la revista ¡Hola! el lugar y la fecha elegida para el enlace que se celebrará la primera quincena de julio de 2023.

"Marco es de Mallorca y yo siempre me he querido casar en el mar, hemos hecho un ‘match’. Vamos a casarnos en Mallorca", confesaba la joven al medio citado. Y ante la pregunta de si su vestido de novia iba a ser de los clásicos, ella respondió: "No, será atrevido. No voy a ser una novia clásica y recatada. Tampoco voy a ser muy sexy, pero al no ser una boda religiosa, voy a ir femenina".

María Isabel y Jesús Marchena

Parece mentira que aquella niña que le dio el triunfo a España en 'Eurovision Junior' 2004, esté a punto de darse el ‘sí, quiero’ con su pareja. Jesús Marchena, su futuro esposo, aprovechó un viaje a las Maldivas para pedirle matrimonio a la joven de Ayamonte.

"¡He dicho sí! Sí a despertarme todos los días de mi vida a su lado. (…) Sí a todo, pero contigo, porque sí quiero casarme contigo y sí quiero estar contigo el resto de nuestras vidas si Dios lo permite. ¡Nos casamos!", escribía María emocionada. Esta sorprendente noticia se sumó a la de su embarazo, que también anunció el pasado agosto y que no le ha permitido viajar a Ereván para celebrar los 20 años del festival infantil del que fue ganadora.

Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera

Si algo una cosa tiene clara Soraya Arnelas es que 2023 va a ser el año en el que se case con Miguel Ángel Herrera, el hombre con quien tiene dos hijas y lleva 11 años de noviazgo. Tras el revuelo que se formó en redes por la comentada lista de invitados, Soraya confesaba ante los micrófonos de Europa Press que no va a invitar a sus compañeros de 'Operación Triunfo', porque "no tenía contacto con ellos".

"En un día tan especial no quiero 500 personas ni 300 personas, quiero una boda en la que estemos los que tenemos que estar, algo especial, algo pequeñito", añadía la cantante. "Sí que estará Chenoa, porque somos amigas", quiso aclarar para no generar falsas sospechas.

Marcos Llorente y Patricia Noarbe

En julio de 2021, Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, y su novia Patricia Noarbe sorprendieron a toda España al comprometerse en pleno campo del estadio Wanda Metropolitano. Desde que la influencer se colocó el anillo entre lágrimas de alegría poco más nos han desvelado sobre el evento.

Sin embargo, en una de las habituales 'Q&A' que suele hacer Paddy -así se la conoce en redes- con sus seguidores en su Instagram, confesó que la boda se celebraría durante el verano del 2023. “Ya tengo los calendarios del fútbol, así que ya hemos podido fichar fecha. La emoción es muy real”, añadió la prometida del futbolista.