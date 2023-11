Ana Guerra, tras conocerse que han amputado una pierna a la madre de su ex Miguel Ángel Muñoz: "En cuanto pueda le pego un toque"

Miguel Ángel Muñoz está atravesando uno de los momentos más complicados, después de conocerse que a su madre, Cristina Blanco, le han tenido que amputar una de sus piernas y permanece ingresada en el hospital. Un revés del que se ha querido pronunciar Ana Guerra para los micrófonos de Europa Press.

Miguel Ángel Muñoz y la cantante Ana Guerra | Gtres

La que fuera expareja del actor ha reaparecido en la VI Edición de los Premios Hombres del Año Esquire y se ha pronunciado sobre el estado de salud de la madre de Miguel Ángel: "No he podido tener más información, he estado todo el día trabajando. En cuanto pueda le pego un toque". Asimismo, ha querido darle todo su apoyo y una pronta recuperación.

Ana Guerra en los Premios Hombres del Año Esquire | Gtres

Ana Guerra también ha tenido unas bonitas palabras para Víctor Elías, que ha conseguido devolverle la ilusión: "Es el hombre del año y de mi vida". Hace tan solo unas semanas, ellos mismos compartían su compromiso, aunque sin fecha de boda establecida hasta ahora.

"La gente nos está cogiendo con mucho cariño, estamos recibiendo muchísimo amor, mucho respeto por parte de todo el mundo así que genial", ha sentenciado, subrayando que Aitana sí está invitada a enlace.

Ahora, Víctor Elías ocupa su corazón, pero Miguel Ángel siempre será una parte importante de su vida. Tanto es así que el actor quiso dedicarle unas bonitas palabras a Ana después de conocer su compromiso y así ha respondido ella: "Son personas que han pasado por tu vida y que esas personas que han sido importantes para ti, que siguen siendo importantes para ti, te deseen el cariño eso es lo mejor. Que te deseen buenas cosas, nada más, igual que yo a él".