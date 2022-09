Que George y Amal Clooney son una de las parejas más consolidadas y estables de Hollywood es más que sabido por todos.

Y es que, desde el día en el que se conocieron en la casa que el actor tiene en el Lago de Como, en Italia, allá por el año 2013, su relación no ha dejado de avanzar hacia un presente del que hoy muy orgullosos pueden sentirse de haber construido.

Sin embargo, lo cierto es que hasta que el intérprete de 'Ocean's Eleven' conoció a la abogada experta en derechos humanos nunca se había planteado formar una familia.

"No quería casarme, no quería tener hijos. Luego, este extraordinario ser humano entró en mi vida y me enamoré locamente. Entonces, supe desde el momento en que la conocí que todo iba a ser diferente", explicó hace unos meses en el podcast 'WTF with Marc Maron'.

George Clooney y Amal | Gtres

Algo que, tal y como él mismo presagió, y tanto que cambió pues ambos acabaron dándose el 'sí, quiero' y la bienvenida a sus hijos Alexander y Ella.

Los pequeños nacieron el 6 de junio de 2017 y, desde entonces, tanto el director como la libanesa siempre han tratado de salvaguardar la intimidad y privacidad de los niños para que así permanezcan en el anonimato.

Así han crecido Alexander y Ella, los hijos de 5 años de Amal y George Clooney

Ahora, hemos podido tener acceso a unas imágenes publicadas por GTRES, en las que vemos al matrimonio en compañía de sus hijos y familia llegar al aeropuerto de Los Ángeles a bordo de un jet privado.

George Clooney a su llegada a Los Ángeles | GTRES

¡Unas fotografías donde si algo ha llamado la atención es lo mucho que han crecido los pequeños de 5 años!

Vemos a un Alexander lucir un gorrito estampado de lo más original mientras que su hermanita Ella presume de uno de los accesorios de pelo que vuelven a estar muy de moda, una hebilla amarilla, y viste con un cómodo chándal.

Amal Clooney junto a su hijo Alexander a su llegada a Los Ángeles | GTRES