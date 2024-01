Amaia zanja los rumores de mala relación con Aitana y aborda su distanciamiento: "Le tengo mucho cariño"

Dos de las artistas más exitosas a nivel nacional son Amaia y Aitana. El panorama musical devla generación Z no se puede entender sin la influencia que han tenido ambas desde que a finales de 2017 coincidieran en OT.

La catalana se ha convertido en una referencia de nuestro país en el extranjero, llenando estadios en su gira por Europa y Latinoamérica que terminará a finales de 2024 en el Santiago Bernabéu, siendo al primera española en actuar en este estadio tras su remodelación.

Aunque en los últimos meses, su vida sentimental ha acaparado todos los focos tras su ruptura con Sebastián Yatra o las continuas informaciones sobre posibles nuevos amores.

Por su parte, la cantante navarra se ha destapado como actriz para La mesías, la última serie de Los Javis, por la que recientemente estuvo nominada en los Premios Feroz. En su alfombra roja, Amaia Romero desfiló con un vestido blanco y, haciendo gala de su buen humor, abordó el supuesto enfriamiento en la relación con Aitana.

Amaia en los Premios Feroz | Gtres

"Hombre, a ella le tengo mucho cariño y hacía muchísimo que no nos veíamos porque al final yo vivo en Barcelona, ella en Madrid y por todo el mundo. Ella va a triunfar por allá, donde sea, porque es la mejor, y sí, a mí me hizo muchísima ilusión verla", confesó sobre su último encuentro en el concierto del grupo de la serie de Los Javis, llamado Stella Maris, y que dio el salto en el Teatro Calderón, aunque prefirió no dar detalles sobre la vida personal de su amiga.

"Estaba guapísima, la verdad. A ver, yo esto no... no voy a hablar, la verdad. Yo me siento como tan alejada de estas cosas, o sea, es como que yo estoy ahí, en mi casa, tranquila. Me siento muy alejada de esto. Ella va a estar feliz, sea como sea".

Sobre su amistad y supuesto bache, Amaia aseguró que no sabía nada: "¿Pero qué rumores había? Es que hay rumores en todos los lados, ¿no?, de todo tipo. Había rumores de... ¿Qué?", preguntó, desvelando que la distancia es el principal problema de que no tengan una relación más cercana: "Bueno, sí, el distanciamiento, pero es normal, porque al final, por lo que os he dicho, pero sí, o sea, yo le voy a tener mucho cariño siempre".

No obstante, ambas se reencontrarán en la boda de Ana Guerra y Víctor Elías junto al resto de sus excompañeros, si sus apretados calendarios lo permiten.