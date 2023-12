Aitana se abre sentimentalmente y desvela quién fue su gran amor mientras disfruta de su primera soltería

Aitana y Sebastián Yatra pusieron fin a su relación el pasado noviembre con una confirmación por parte del cantante de lo más espontánea, aunque siempre imperó la discreción entre ambos.

El final de su historia de amor, de la cual la artista no pudo contener las lágrimas, coincidió un año después de la ruptura con su anterior pareja, Miguel Bernardeu.

Mientras, a lo largo de estas semanas han surgido nombres que han sido relacionados con el cantante colombiano como Tini Stoessel, de los cuales la intérprete de La última se mostró de lo más natural y tranquila, desmintiendo los suyos propios con Carlos Alcaraz.

Así las cosas, la cantante de Vas a quedarte ha concedido una entrevista para el podcast Sería increíble, del canal de YouTube Olga, aprovechando que actualmente se encuentra de gira por Argentina, y en el que se ha sincerado sobre su situación sentimental.

"Estoy soltera, siento que hacía mucho tiempo que tenía que estarlo. Nunca he estado soltera. La verdad es que estoy disfrutándolo bastante. Decía, a ver qué va a pasar, porque nunca me he visto en esas. De mis amigas, siendo adolescente, era la que nunca estaba con nadie, pero cuando empecé con 17 años ya sin parar", confesó. "Estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no sólo chicos, también amigos nuevos", ha confesado.

Del mismo modo, ha desvelado quién ha sido hasta ahora su gran amor, sugiriendo los planes de futuro, como ser madre, que querría realizar.

Ha sido en otro medio argentino llamado Vale 97.5 en el que ha hablado de quién fue su gran amor: "Sin duda fue... ¿tengo que decir el nombre? Yo tenía 19 años. Mi primer amor de verdad fue una relación larga, de cuatro años", aseguró, tratándose sin equívocos del actor Miguel Bernardeu.

Aitana y Miguel Bernardeau posan en el fotocol de 'La Última'. | Gtres

En sus micrófonos también ha explicado que sabe que había "nacido para ser madre". "Lo tengo demasiado vivo en mí, pero creo que por el estilo de vida que quiero llevar ahora mismo, que quiero que mi carrera siga creciendo, creo que es bastante complicado que en un rango de 5 años sea madre", dijo a la vez de su otro gran deseo: ser piloto para avionetas pequeñas. "Lo que llevo mal son los vuelos porque tengo mucho miedo a volar. Es un amor odio, porque sé muchas cosas de los aviones y voy a estudiar un curso de piloto para avionetas pequeñas".

Del mismo modo, si algo también ha dejado claro durante estos días ha sido el cariño que sigue teniendo por el intérprete de Tacones rojos, tal y como confirmó a Europa Press: "Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo y eso es lo que yo os voy a decir y no voy a decir nada más porque ya sabéis que no os voy a decir nada más".